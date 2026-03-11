Desarticulan banda señalada de robar $2.432 millones de un carro de valores en Manizales

La Policía Nacional informó la desarticulación del grupo delincuencial común organizado conocido como “Los Blindados”, presuntamente responsable del hurto de $2.432 millones que eran transportados en un vehículo de valores en Manizales.

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La operación permitió la captura de nueve personas en siete ciudades del país, tras una investigación liderada por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Manizales.

Los procedimientos se desarrollaron de manera simultánea en Manizales, Villamaría, Pereira, Cúcuta, Sabana de Torres, Medellín y Bucaramanga, donde las autoridades realizaron diligencias de allanamiento y registro que permitieron materializar las órdenes de captura por el delito de hurto calificado y agravado.

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Según la investigación, los detenidos habrían tenido diferentes funciones dentro de la organización encargada de planear y ejecutar el millonario robo ocurrido el 23 de octubre de 2025 en el sector del Parque Caldas.

Más de mil horas de video permitieron esclarecer el caso

De acuerdo con las autoridades, el proceso investigativo incluyó el análisis de más de mil horas de grabaciones de cámaras de seguridad, así como inspecciones judiciales, interceptaciones de comunicaciones, seguimientos, labores de vigilancia, consultas en bases de datos y trabajo con fuentes humanas.

Estas actividades permitieron recopilar elementos materiales probatorios y evidencia física que sustentan la presunta participación de los capturados en el hurto. Uno de los principales avances fue la identificación de los roles que habría desempeñado cada integrante antes, durante y después de la comisión del delito.

Entre los capturados figuran alias El Negro, señalado de coordinar la acción criminal; “Perico” y “Jhon”, quienes presuntamente realizaban seguimientos al vehículo de valores; “Yerli”, quien habría distraído al vigilante de un centro comercial utilizando una peluca para modificar su apariencia; y “José” o “El Calvo”, señalado de participar en la logística y en la apertura del automotor con un soplete. También fueron capturados otros presuntos colaboradores vinculados con la ejecución y planificación del robo.

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Incautan armas, vehículos y dinero en efectivo

Durante los operativos, la Policía incautó un revólver, un arma traumática, 28 cartuchos, nueve teléfonos celulares, siete millones de pesos en efectivo, siete vehículos y una motocicleta que, según las autoridades, habrían sido utilizados o adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas.

La Fiscalía anunció que solicitará medidas de suspensión del poder dispositivo con fines de comiso sobre los bienes ocupados. Además, se conoció que los integrantes de la estructura registran en conjunto más de 26 anotaciones judiciales por delitos como hurto, concierto para delinquir, homicidio, secuestro extorsivo, receptación y porte ilegal de armas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, aseguró que este resultado evidencia la capacidad investigativa de la institución para enfrentar delitos de alto impacto.

El oficial destacó que el trabajo especializado permitió reconstruir los hechos, establecer los presuntos roles de los implicados y avanzar en el esclarecimiento de un caso que afectó significativamente el patrimonio económico en la capital caldense.