Conductor de Transmilenio fue atacado a tiros mientras manejaba por la calle 26: esto se sabe del caso

Un nuevo hecho de violencia se registró en Bogotá. Un conductor de Transmilenio fue víctima de un ataque con arma de fuego mientras se encontraba al volante de un bus articulado, en un corredor vial de la avenida El Dorado, en inmediaciones de varias estaciones del sistema.

El episodio ocurrió en horas de la noche, cuando el operador cumplía con su recorrido habitual. Según la información preliminar de las autoridades, un hombre que se movilizaba en motocicleta lo habría atacado directamente, disparándole en medio de la vía.

Así ocurrió el ataque contra el conductor de Transmilenio

Los hechos se registraron después de las 8:00 de la noche, en el tramo de la calle 26 comprendido entre las estaciones Centro Memoria y Concejo de Bogotá.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre descendió de una motocicleta y disparó contra el conductor del bus articulado.

El oficial de inspección de la Policía Metropolitana, Luis Pardo, explicó que los uniformados llegaron rápidamente al deprimido vial donde ocurrió la agresión, luego de recibir el reporte de lo sucedido.

El trabajador recibió un impacto de arma de fuego y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanecía bajo atención de los profesionales de salud.

Hasta el momento, la información entregada por las autoridades no precisa las circunstancias que motivaron el ataque ni si el responsable tenía algún vínculo previo con la víctima.

Policía revisa cámaras y busca identificar al agresor

Tras el atentado, unidades de Policía Judicial e Inteligencia asumieron las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y establecer quién estaría detrás de la agresión.

Según explicó Luis Pardo, los investigadores adelantan entrevistas a personas que se encontraban en el sector y recopilan elementos materiales probatorios que permitan reconstruir el ataque.

Una de las principales herramientas para avanzar en el caso será la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en el corredor de la calle 26 y sus alrededores.

Las autoridades buscan establecer cómo llegó el atacante al lugar, qué ruta tomó después de disparar y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho.

TransMilenio rechazó el ataque contra su trabajador

A través de un pronunciamiento, TransMilenio rechazó categóricamente la agresión contra el conductor y manifestó su preocupación por este hecho de violencia contra uno de los trabajadores encargados de movilizar diariamente a miles de ciudadanos.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad que enfrentan los operadores del transporte público en Bogotá, quienes desarrollan sus jornadas laborales en diferentes corredores de la ciudad y están expuestos a situaciones de riesgo.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades trabajan para identificar y ubicar al responsable de este ataque ocurrido en plena vía pública.

Por ahora, se espera conocer una actualización sobre el estado de salud del conductor y los resultados de las primeras indagaciones para esclarecer los motivos de la agresión.