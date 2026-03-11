Feminicidio en Santander: mujer de 23 años fue asesinada cuando se encontraba trabajando

Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años que se había graduado hace poco como tecnóloga en investigación judicial, fue víctima de feminicidio en Pinchote, Santander.

El crimen, ocurrido pasado el mediodía del domingo 1 de noviembre, se perpetró en su lugar de trabajo, que queda en la vía que conecta a San Gil con Socorro. Las autoridades capturaron en La Feria a un hombre de 63 años, señalado como el principal sospechoso.

¿Cómo ocurrió el feminicidio?

Con base en la información revelada por las autoridades, el ataque ocurrió cuando Coca se encontraba cumpliendo su jornada laboral en un local. A este lugar arribó el hombre, quien la atacó con un arma cortopunzante en varias ocasiones.

Las cámaras de seguridad grabaron al detalle lo ocurrido. La víctima quedó con lesiones graves y falleció.

Con respecto al hombre, cuando lo capturaron, identificaron que se había autolesionado, por lo cual fue llevado a un centro asistencial. Actualmente, se encuentra bajo custodia de la Fiscalía.

Capturaron al principal sospechoso

Los habitantes de San Gil realizaron una velatón para honrar la memoria de Coca y exigir que se haga justicia. Los familiares y allegados la despidieron en Valle de San José, de donde ella era originaria.

“No es un crimen pasional y de ahí mencionar la importancia de las mujeres que somos vulnerables a que pasen estos hechos”, indicó Mariana Wandurraga, del colectivo Territorio Mujeres Guenentinas.

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La Gobernación de Santander se pronunció para rechazar lo ocurrido. El gobernador, mayor general (r) Juvenal Díaz Mateus, hizo un llamado a que se adelanten las investigaciones y se esclarezca lo ocurrido en poco tiempo.

De igual forma, recordó que las autoridades están dispuestas a atender los casos de las mujeres que se sientan en riesgo y sean víctimas de violencia.