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Capturados 'Los Fijadores' dedicados al hurto de quienes retiraban altas sumas de dinero en bancos

La ofensiva contra la organización criminal permitió la identificación del modus operandi utilizado para hurtar a sus víctimas.

Foto: Policía Nacional.
Foto: Policía Nacional.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
02:01 p. m.
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Las autoridades lograron llevar a cabo una ofensiva contra una organización criminal dedicada principalmente al hurto, bajo la modalidad conocida como fleteo, en al menos cinco departamentos del país.

La operación por parte de las autoridades no solo obtuvo la captura de los presuntos responsables, sino que también identificaron el modus operandi con el que lograron ser responsables de al menos 16 hurtos en el territorio nacional.

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Cae la estructura criminal “Los Fijadores”

Según el más reciente informe, por parte de la Policía Nacional, se logró la desarticulación de la organización criminal “Los Fijadores”. Tras 18 meses de investigación, se capturaron y notificaron a cinco de sus integrantes responsables de 16 hurtos en cinco departamentos del país.

A través de la la Seccional de Investigación Criminal, y en coordinación con la Fiscalía 166 Seccional, se ejecutó la operación estructural de este grupo. Tres hombres fueron capturados en Medellín y la notificación de cargos a otros dos sujetos en cárceles de Tunja y Bello, quienes se dedicaban al hurto bajo la modalidad de fleteo que afectaba a la ciudadanía en Antioquia y otras regiones por medio de la coordinación delictiva.

Gracias al material probatorio recolectado, por parte de las autoridades, se les fue atribuidos 16 eventos delictivos cometidos en el Valle de Aburrá y otras ciudades como Pereira, Neiva, Bucaramanga y Chinchiná. Según la Policía Nacional, las acciones criminales llegaron a representar una afectación económica de aproximadamente 305 millones de pesos.

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¿Cómo operaba el grupo criminal?

La investigación, que se extendió por un año y seis meses, logró desentrañar el engranaje criminal que operaba con amplia precisión bajo la creación de distintos roles como los “Marcadores, “Transportadores” y “Ejecutor”.

Por medio de grupos de mensajería instantánea los capturados coordinaban, en tiempo real, la identificación, perfilamiento y la marcación de los ciudadanos al interior de las entidades bancarias.

Las víctimas, que retiraban altas sumas de dinero, eran seguidas en sus respectivos vehículos y motocicletas hasta ser interceptadas y despojadas de sus pertenencias bajo la intimidación con armas de fuego.

La captura previa de alias Chom, integrante de la banda delincuencial, habría logrado dar señales a las autoridades para el posterior debilitamiento de la estructura para su desarticulación total.

“Los operativos, realizados en los barrios Guadalupe y Moscú de Medellín, así como en La Navarra en Bello, devuelven la tranquilidad a sectores que se veían amenazados por el accionar de estos sujetos, quienes ya cuentan con medida de aseguramiento en centro carcelario por ser considerados un peligro inminente para la sociedad”, añadió la Policía.

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