Manchester City derrotó a Arsenal y dejó al rojo vivo la Premier League: vea el resumen y los goles

La lucha por el título en la Premier League recuperó toda su intensidad este domingo, luego de que el Manchester City se impusiera 2-1 al Arsenal en el Etihad Stadium, en el marco de la fecha 33. El resultado no solo significó tres puntos clave para los dirigidos por Pep Guardiola, sino que también apretó la tabla en un momento decisivo de la temporada.

El encuentro tuvo todos los ingredientes de una final anticipada. La tensión, la intensidad y los errores marcaron el desarrollo de un partido que puede resultar determinante en la definición del campeonato. El City golpeó primero, pero el Arsenal respondió de inmediato en un inicio vertiginoso.

Un arranque frenético y un error determinante

El conjunto local abrió el marcador al minuto 16 gracias a Rayan Cherki, quien capitalizó una jugada ofensiva para desatar la euforia en el Etihad. Sin embargo, la ventaja duró muy poco. Apenas dos minutos después, una acción inesperada cambió el rumbo momentáneo del partido.

El arquero Gianluigi Donnarumma cometió un error en la salida al intentar despejar con el pie, situación que fue aprovechada por Kai Havertz. El delantero presionó, interceptó el balón y lo envió al fondo de la red para establecer el empate 1-1, en una jugada que sorprendió tanto a los jugadores como a los aficionados.

Este intercambio de goles en pocos minutos reflejó la alta exigencia del duelo, donde cada detalle podía inclinar la balanza.

Haaland sentencia y la presión cambia de lado

Ya en el segundo tiempo, el City logró imponer su ritmo y encontró el gol de la victoria a través de Erling Haaland al minuto 64. El atacante definió con contundencia en una acción que terminó siendo definitiva para asegurar el triunfo de los locales.

Con este resultado, el Manchester City se coloca a solo tres puntos del Arsenal, con cinco jornadas aún por disputarse y, además, con un partido pendiente frente a Crystal Palace, lo que mantiene abiertas sus opciones de revalidar el título.

El panorama ahora cambia para el equipo dirigido por Mikel Arteta, que ve cómo la ventaja que parecía cómoda semanas atrás se reduce peligrosamente. Tras haber dejado escapar otras oportunidades recientes en competiciones locales y avanzar con dificultades en Europa, los “Gunners” enfrentan un cierre de temporada bajo presión.

La Premier League entra así en su tramo más apasionante, con dos gigantes disputando punto a punto un título que, hace apenas unos días, parecía tener un dueño más claro.