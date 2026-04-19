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Ocho niños murieron durante tiroteo en Luisiana, Estados Unidos

Las autoridades han informado que las edades de las víctimas oscilan entre 1 y 14 años. El atacante fue abatido.

Noticias RCN

abril 19 de 2026
11:56 a. m.
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La Policía de Shreveport, Luisiana, informó que en la mañana de este domingo 18 de abril se registró un tiroteo en tres viviendas dejando como resultado ocho menores muertos de entre 1 y 14 años.

El jefe de Policía, Wayne Smith, informó que recibieron una llamada por violencia doméstica pasadas las 6:00 de la mañana en dos viviendas de la calle West 79th y una más en la calle Harrison.

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"Tenemos al menos 10 personas que fueron alcanzadas por disparos anoche en un incidente de violencia doméstica. Ocho de estas personas están muertas. Las edades de los fallecidos van desde un año hasta aproximadamente 14 años. Todos los fallecidos en este caso son menores", dijo el oficial.

Según las autoridades, el hombre que habría disparado secuestró un automóvil tras el tiroteo y murió cuando la Policía disparó contra el vehículo durante una persecución.

"El responsable, al abandonar la escena, realizó un robo de vehículo cerca de la esquina de West 79th y Lynnwood. En ese momento, oficiales de patrulla de la Policía de Shreveport persiguieron el vehículo hasta Bossier, donde oficiales dispararon y ese individuo murió".

Esta es una situación trágica: alcalde

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, aseguró que esta es quizá la peor tragedia que se ha vivido en la ciudad y aseguró que acompañan a las familias de las víctimas.

"Le pido a todos los que están escuchando que, si pueden, oren en sus servicios de esta mañana, no solo por esta familia, sino por todas las víctimas, por quienes están en el hospital, por la comunidad en general".

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