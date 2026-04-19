Revelan identidad del asesino de una producción audiovisual en Bogotá: atroces detalles del ataque

Un violento ataque con arma blanca durante el rodaje de una producción audiovisual en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, en Bogotá, dejó tres personas muertas, cuatro capturadas y un herido de pronóstico reservado.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanni Cristancho, los hechos ocurrieron en horas de la tarde, a pocos metros de la avenida Circunvalar, en el lugar que había sido habilitado con set de grabación de la producción.

El agresor se acercó directamente a una de las víctimas y la atacó con un arma blanca a la altura del cuello. La víctima se encontraba recostada contra una reja en el momento del ataque.

¿Quién es el asesino de dos productores en un set de grabación en Los Laches?

El agresor fue identificado como José Cubillos García, de 23 años, quien atacó sin mediar palabra a miembros del equipo de grabación.

El cruel ataque se desató cuando varias personas que presenciaban el rodaje intentaron defender a la primera víctima. En la riña, Cubillos García hirió mortalmente a otras dos personas antes de perder la vida en la confrontación.

Las víctimas del equipo de producción fueron identificadas como Henry Benavides y Nicolás Francisco Perdomo.

Una cuarta persona resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital San Ignacio con pronóstico reservado.

Las autoridades revelaron que el atacante, dos días antes del triple homicidio, a había acudido a un instituto de salud en la misma zona, donde agredió al personal de seguridad. En ese incidente, le fue decomisada un arma blanca.

Cuatro capturados en atroz crimen en set de grabación en Bogotá

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, desplegó un grupo investigativo especializado para determinar tiempo, modo y lugar de los hechos.

Las autoridades adelantan la recolección de material probatorio, incluyendo grabaciones de video vigilancia y testimonios de testigos presenciales.

Cuatro personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía, mientras continúan los procedimientos técnicos y criminalísticos.

Reaccionan a triple homicidio en set de grabación

El sector audiovisual manifestó su consternación por los hechos.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes expresó: "Lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante un rodaje en Bogotá, que dejaron víctimas mortales y afectaron a trabajadores del sector audiovisual.

Representantes del gremio agregaron: "Reafirmamos que la seguridad en los sets de filmación y en la protección de los trabajadores debe ser la prioridad y rechazamos toda forma de violencia".