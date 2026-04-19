Expertos revelaron los dos alimentos con mayor probabilidad de generar caries

Las caries son zonas que se dañan en la superficie dura de los dientes que, tiempo después, se convierten en aberturas pequeñas o agujeros que derivan en dolor intenso, infecciones y pérdida de los dientes.

Según expertos de Mayo Clinic, las caries son uno de los problemas de salud más comunes en el mundo y aparecen especialmente en los niños, adolescentes y adultos mayores.

Pese a que cualquier persona con dientes es propenso a tener caries y sus causas son diversas, los especialistas hicieron especial énfasis en dos tipos de alimentos que elevan los riesgos.

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¿Cuáles son las causas de las caries?

Según expertos de Mayo Clinic, las caries dentarias se generan cuando hay presencia de placa ya que esta película transparente, que se forma sobre el diente, se da por comer una gran cantidad de alimentos con azúcar y almidón. Cuando esta placa permanece en los dientes, las bacterias se alimentan rápidamente de esta y generan sarro que es más complicado de eliminar.

Cuando los ácidos de las bacterias eliminan los minerales del esmalte externo se genera erosión y esto causa orificios en el esmalte que desgastan las partes de dicho esmalte. A medida de que se forman las caries dentarias, las bacterias y el ácido avanzan al generar inflamación e irritación en las encías. El daño puede diseminarse hacia afuera del diente provocando riesgos de llegar al hueso.

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¿Cuáles son los factores de riesgo?

La ubicación del diente es determinante ya que casi siempre aparecen en los dientes traseros como los molares y premolares. A su vez, los alimentos que aumentan las probabilidades de riesgo son aquellos que incluyen leche, helado, miel, azúcar, refrescos, frutas secas, pasteles, galletas dulces, caramelos duros, pastillas de menta, cereales secos y papas fritas en bolsa.

No obstante, existen dos alimentos que son los mayores causantes de este daño y son los refrescos azucarados y los bocadillos.

Otros de los principales factores de riesgo son comer antes de acostarse a dormir, falta de higiene dental, falta de fluoruro, edad, sequedad en la boca, acidez estomacal y trastornos en la alimentación.