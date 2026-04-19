Triple homicidio en la localidad de Santa Fe: un hombre agredió a sus víctimas sin mediar palabra

Un triple homicidio mantiene consternada a la comunidad en la localidad de Santa Fe, a pocos metros de la vía Circunvalar, pues en la tarde de este sábado 18 de abril un hombre atacó, sin aparente razón, a varias personas que se encontraban en el lugar. El resultado de este ataque dejó a tres ciudadanos muertos, un herido y cuatro capturados.

RELACIONADO Capturados los presuntos responsables del secuestro y homicidio de dos comerciantes en Meta

Ataque en la localidad de Santa Fe

Según las autoridades, un hombre sin mediar palabra agredió a un ciudadano con un arma cortopunzante. Posteriormente, otras personas que se encontraban en el lugar salieron en defensa de la víctima, pero el victimario causó heridas a dos personas más.

Según Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos han sido considerados como “extraños” ya que el sujeto no habría expresado ninguna palabra antes de atacar a su primera víctima, pues, al parecer, solo se acercó a esta para cometer el violento hecho.

Información preliminar aseguró que el hombre se acercó a esta primera persona y la atacó con un arma blanca a la altura del cuello. La víctima se encontraba recostada contra una reja en el momento en que se presentaron los hechos.

¿Qué se sabe del atacante?

“Fueron capturados cuatro personas que quedan a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional en coordinación de la Fiscalía desplegó un grupo de investigación para determinar el lugar de los hechos, aseguró Cristancho.

Así mismo, las autoridades expresaron que el presunto agresor no portaba documentos ni elementos que permitieran establecer su identidad. Por esto, se encuentran avanzando los procedimientos técnicos para lograr su plena identificación.

“No tenía ningún documento, no se le encontró su celular, no tenía nada, en lo cual se pueda acreditar una identificación”.

Las autoridades también adelantan la recolección de material probatorio, incluyendo grabaciones de videovigilancia y testimonios, con el objetivo de establecer con precisión las circunstancias de este acto de violencia.