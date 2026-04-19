Tienda deportiva le apuesta al talento de alto rendimiento, abre una nueva sede y lanza ProElite Run

En un momento en que el running gana terreno en Colombia y el retail deportivo se consolida como un sector en expansión, Prochampions apuesta por ir más allá de la venta de productos.

La compañía anunció la apertura de una nueva tienda en Bogotá y, en paralelo, presentó ProElite Run, su equipo élite de running, con el que busca posicionarse en el terreno del alto rendimiento y el desarrollo deportivo.

“Bogotá es una plaza que merece toda nuestra atención. Es una de las ciudades más relevantes en nuestro e-commerce. La idea es consolidar la capital como un ‘hub estratégico’ para poder darle más visibilidad a la marca y por supuesto lograr impactar a más consumidores que cada día están mucho más interesados por el deporte”, señala Alejandro Cifuentes, líder de marketing de Prochampions.

¿Dónde queda la nueva tienda de Prochampions?

La nueva tienda, ubicada en el Centro Comercial Gran Estación, se convierte en una pieza clave dentro de la estrategia de la marca. Ubicada en el primer piso, en un punto de alto tráfico y cercano a uno de los principales corredores de movilidad de la ciudad, este espacio refuerza la presencia de la compañía en la capital, uno de sus mercados más relevantes.

Bogotá se ha consolidado como una plaza estratégica, especialmente en el canal digital, lo que ha llevado a la compañía a fortalecer su presencia física para ampliar su alcance.

La tienda, además de ofrecer productos, busca conectar con un consumidor cada vez más interesado en el deporte y en experiencias asociadas al bienestar.

El nuevo espacio reúne un portafolio multimarca con referencias de Nike, Adidas, Under Armour, New Balance, On, Brooks y Asics. A esto se suman servicios especializados como el análisis de pisada y experiencias diseñadas para la comunidad runner, una apuesta que busca diferenciarse en un mercado competitivo.

Actualmente, Prochampions cuenta con 29 tiendas en el país, ocho de ellas en Bogotá, y proyecta continuar su expansión apoyada en una estrategia omnicanal que integra el comercio electrónico con sus puntos físicos.

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¿Qué es ProElite Run, el nuevo lanzamiento de la tienda?

Pero el movimiento más significativo no está únicamente en el plano comercial. En paralelo a la apertura, la marca lanzó ProElite Run, un equipo élite de running que apunta a cerrar la brecha de acompañamiento estructurado para atletas jóvenes con proyección competitiva.

La iniciativa surge bajo la premisa de que el alto rendimiento no depende solo del talento, sino también de factores como el respaldo, la confianza y las oportunidades.

El equipo está integrado por tres atletas de la Generación Z que ya cuentan con resultados destacados en competencias nacionales e internacionales: Antonio Gnecco, de 23 años; Heidi Mora, de 21; y Miguel Díaz, de 18. Los tres hacen parte de ligas federadas y representan una nueva generación del atletismo colombiano que busca consolidarse en escenarios de mayor exigencia.

La apuesta por este equipo refleja un giro en la estrategia de la compañía, que busca posicionarse no solo como un actor comercial, sino como un agente activo en el desarrollo del deporte.

“Creemos que el alto rendimiento no se construye únicamente con talento, sino con acompañamiento, confianza y oportunidades reales. ProElite Run nace como una apuesta por el proceso, por el desarrollo a largo plazo y por el compromiso genuino con el deporte colombiano”, afirmó Cifuentes.