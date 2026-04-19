El presidente Gustavo Petro anunció demanda penal contra Daniel Noboa por presunta calumnia

El presidente Gustavo Petro anunció este domingo que interpondrá una demanda penal contra Daniel Noboa, presidente de Ecuador, por presunta calumnia sobre la visita del jefe de Estado a la región de Manta.

Al parecer, el mandatario del vecino país habría cuestionado, por medio de una entrevista, una reunión de Petro con personas cercanas a alias Fito, el narcotraficante más peligroso de Ecuador.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre la demanda?

Según el presidente colombiano, Noboa habría dado la orden de que el ejército ecuatoriano lo cuidaran día y noche durante su visita a Manta. Sin embargo, manifestó que fue tratado con displicencia al pedir la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de Ecuador.

“No solo me acompañó el ejército ecuatoriano a Manta, sino mi escolta de la fuerza pública colombiana que pueden declarar bajo gravedad de juramento y además de ellos hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro. No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer”, explicó el mandatario.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de mayo de 2025 durante la posesión de Noboa como presidente de Ecuador. Según el mandatario colombiano, se hospedó en una cabaña de madera que denominó como un “buen lugar donde mirar el mar”.

“Al lugar donde estuve llegó la prensa colombiana y no encontraron ni lujo ni estridencias, ni condominio estrambótico”, aseguró.

Así mismo, en el trino aseguró que publicará la lista de ecuatorianos extraditados por él mismo a diferentes países y capturados en Colombia para que “no quede duda” de su actividad en la región.

“Hay una orden de una oficina extranjera en Ecuador y Colombia y de la oposición colombiana de Uribe contra mí, tal como pasó con el lobby que hicieron en la oficina de Marco Rubio y las oficinas de la extrema derecha en la Florida”, finalizó.

¿Qué dijo Daniel Noboa sobre Gustavo Petro?

El mandatario ecuatoriano ofreció una reciente entrevista, a Semana, en donde habló sobre la crisis diplomática con Colombia y la discutida visita por parte de Petro a la región de Manta. Noboa se refirió a dicho acontecimiento luego de ser indagado por la acusación que hizo Petro sobre las visitas de Álvaro Uribe a Ecuador.

Aunque expresó que el expresidente colombiano fue a una conferencia en una universidad, exaltó que Gustavo Petro “se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casa y caletas (...) los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico”, afirmó el mandatario ecuatoriano a Semana.