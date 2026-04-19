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El actor Brandon Hall, ‘Alfalfa’ en Pequeños Traviesos, fue arrestado en Ohio: ¿qué ocurrió?

El actor Brandon Hall, reconocido por su papel de ‘Alfalfa’, fue arrestado en los últimos días en Ohio.

Alfalfa
Foto: TMZ

Noticias RCN

abril 19 de 2026
09:19 a. m.
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El nombre de Brandon 'Bug' Hall, recordado por su icónico papel infantil como Alfalfa en la película Pequeños Traviesos, volvió a aparecer en la esfera pública, aunque en esta ocasión por un hecho alejado de la actuación. El actor fue detenido recientemente en el estado de Ohio tras incumplir una citación judicial vinculada a una infracción de tránsito registrada meses atrás.

Según informó el medio TMZ, la situación se originó en octubre de 2024, cuando Hall fue sancionado por conducir sin contar con el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Este tipo de falta, aunque administrativa, requiere la comparecencia ante un tribunal, motivo por el cual se programó una audiencia para diciembre del mismo año. Sin embargo, el actor no se presentó en la fecha establecida, lo que derivó en consecuencias legales posteriores.

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Una ausencia que derivó en detención

La no comparecencia ante la autoridad judicial activó los procedimientos correspondientes, que incluyen la emisión de una orden de arresto en casos de incumplimiento. Fue así como, meses después, Hall fue detenido el pasado lunes en Ohio, enfrentando ahora las implicaciones legales de no haber atendido el llamado de la justicia.

El caso, aunque relacionado con una infracción de tránsito, escaló debido a la falta de respuesta del actor ante el proceso judicial. Este tipo de situaciones suele agravarse cuando no se cumplen los tiempos establecidos por las autoridades, generando sanciones adicionales que pudieron haberse evitado con la asistencia a la audiencia inicial.

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Un perfil alejado del foco mediático

En los últimos años, Brandon Hall ha mantenido un perfil bajo, lejos de la industria del entretenimiento que lo llevó a la fama en su infancia. Tras su participación en producciones cinematográficas y televisivas durante su niñez y adolescencia, el actor optó por una vida más reservada, alejándose progresivamente de los reflectores.

Este reciente episodio lo devuelve momentáneamente a la atención mediática, aunque por motivos distintos a su trayectoria artística. Su caso pone en evidencia cómo situaciones legales menores pueden escalar cuando no se atienden oportunamente, incluso para figuras que en su momento gozaron de reconocimiento público.

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Por ahora, se espera que el actor enfrente el proceso correspondiente y resuelva su situación ante las autoridades, en un episodio que contrasta con la imagen que muchos aún conservan de su etapa en la pantalla grande.

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