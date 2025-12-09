Padre de Miguel Uribe comparte un mensaje con la familia del comentarista asesinado Charlie Kirk

La muerte del comentarista político Charlie Kirk, tras recibir un disparo en medio un debate al aire libre, organizado en la Universidad del Valle de Utah, generó voces de rechazo en todo el mundo, entre ellas, la del precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, que perdió a su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, en hechos similares, registrados en un parque de Bogotá.

“Me entristece profundamente la trágica pérdida de Charlie Kirk. Mi corazón está con su esposa y sus hijos en este momento tan difícil. Que encuentren consuelo y fortaleza en medio del dolor”, comentó Londoño, en español e inglés, a través de su cuenta en la red social X.

María Claudia Tarazona envió un mensaje a la esposa de Charlie Kirk:

Horas después, en el homenaje a Miguel Uribe Turbay, al cumplirse un mes exacto de su fallecimiento, María Claudia Tarazona, que estuvo casada con el senador sus últimos años de vida, envió un mensaje a Erika Kirk, a quien trató de abrazar en la distancia, entendiendo su dolor:

“Hoy nos une un dolor muy grande: un joven como Miguel, Charlie Kirk, con dos hijos, muere asesinado de la misma manera. Lo silenciaron con un disparo y queda una esposa con dos bebés. A ella, desde acá la abrazo con el mismo dolor con el que me levanto todos los días”.

Desde la derecha se unieron para lamentar la muerte de Kirk:

El partido Centro Democrático, al que pertenecía Miguel Uribe, se pronunció sobre el asesinato de Kirk, en español y en inglés:

“Condenamos con la mayor firmeza el acto violento que cobró la vida de Charlie Kirk. Nos solidarizamos con su familia, el presidente Trump y el pueblo estadounidense. Su muerte nos recuerda que la libertad, la democracia y la seguridad efectiva siempre deben prevalecer sobre la violencia”.

Y la senadora y también precandidata presidencial Paloma Valencia agregó: “Es espantoso el asesinato de @charliekirk11 durante una charla en la Utah Valley University. El mundo atraviesa un período de peligrosos fanatismos que impiden a algunos escuchar a quien piensa distinto y los ciegan contra quienes desmontan las mentiras en las que viven”.