Una persecución policial en el sur de Bogotá terminó con la captura de cuatro hombres que fueron señalados de participar en el hurto de un carro en la localidad de Ciudad Bolívar.

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Según informó la Policía, los delincuentes fueron detenidos en flagrancia después de un seguimiento que se extendió hasta el barrio El Perdomo.

Policías les cerraron el paso

El caso comenzó en el barrio San Isidro, donde una patrulla de vigilancia se topó con un hombre de 49 años con las manos atadas y pidiendo ayuda. Les contó que, tras un servicio de transporte por plataforma, le habían robado el carro y sus pertenencias.

Acto seguido, los policías identificaron el vehículo e iniciaron la persecución. Durante el recorrido, los ladrones realizaron maniobras para hacer perder el control de la motocicleta en la que se movilizaban los uniformados.

La Policía puso en marcha un plan candado para cerrarles el paso. La persecución llegó hasta El Perdomo, donde los criminales intentaron retroceder con el propósito de atropellar a los policías.

Ladrones fueron enviados a prisión

Esto llevó a que la situación se tornara violenta y los policías sacaran sus armas, aunque dispararon contra las llantas del carro. Al final, pudieron evitar que los ladrones siguieran escapando.

Durante el procedimiento, se supo que son originarios de Venezuela. Además, se encontraron tres celulares, de los cuales dos pertenecían a la víctima, y recuperaron el vehículo.

Los cuatro delincuentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de hurto y fueron enviados a prisión. Por su parte, el carro y los objetos recuperados quedaron bajo custodia.

De acuerdo con las cifras del Observatorio de Seguridad, entre enero y octubre de 2026, se presentaron 2.612 hurtos de vehículos en Bogotá. Las localidades más afectadas fueron Kennedy, Engativá, Suba, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Bosa.