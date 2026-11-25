Atlético Bucaramanga presentó un reclamo formal por una acción ocurrida en el partido contra Millonarios, disputado el 24 de noviembre de 2026 por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

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La controversia se originó en una jugada en donde Mateo García, volante del equipo bogotano, piso a Leonardo Flores en una zona que, según el equipo santandereano, comprometía la integridad física de su jugador y debía castigarse con una sanción mayor a la tarjeta amarilla que mostró el árbitro Ferney Ossa.

¿Por qué Atlético Bucaramanga cuestionó el arbitraje contra Millonarios?

La institución señaló que Ferney Ossa aplicó inicialmente la ley de ventaja y posteriormente sancionó la acción con tarjeta amarilla para Mateo García. Sin embargo señalan que se tendría que haber revisado la jugada en el VAR, pues habría elementos suficientes para considerar una posible expulsión.

Uno de los principales cuestionamientos del Bucaramanga estuvo dirigido al equipo del VAR, encabezado por John Perdomo. El club considera que los asistentes de video tenían herramientas tecnológicas para evaluar la jugada y debieron recomendar al árbitro central una revisión en el monitor, teniendo en cuenta la gravedad que le atribuyen a la infracción.

Atlético Bucaramanga también pidió audios del VAR

Luego de que Atlético Nacional pidiera a la Dimayor y a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol que se revelaran los audios del VAR tras las expulsión de Felipe Marín ante Once Caldas, Bucaramanga también hizo su respectiva solicitud.

El propósito de esta petición es conocer por qué el equipo de videoarbitraje no recomendó una revisión en campo, además de esclarecer los argumentos y criterios que llevaron al árbitro Ferney Ossa a mantener la sanción de tarjeta amarilla.

Adicionalmente, el club pidió una unificación de los criterios arbitrales para los partidos de la fase semifinal de la Liga BetPlay. En su pronunciamiento, aseguró que ha recibido expulsiones en encuentros anteriores por acciones que, según su interpretación, fueron menos claras que la protagonizada por los dos futbolistas en el compromiso frente a Millonarios.