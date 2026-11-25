Este miércoles 25 de noviembre, se conocieron imágenes de cómo quedó la nueva cárcel de Riohacha en La Guajira. Cuenta con 36.000 metros cuadrados y tiene capacidad para albergar a 1.722 presos en 476 celdas.

La inauguración estuvo a cargo del presidente Abelardo de la Espriella. La cárcel tiene como propósito ampliar los cupos y mejorar la custodia.

¿Cuánto costó la nueva cárcel?

Durante su discurso, el mandatario le pidió al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) impedir el ingreso de celulares y evitar que las cárceles sean centros de delitos. También ordenó investigar cómo llegan los dispositivos a las manos de los reclusos para tomar medidas contra los funcionarios, en caso de que sea así.

La construcción de la cárcel requirió una inversión de 362.974 millones de pesos. De los más de 1.700 cupos, 1.308 serán para hombres, 152 para mujeres, 218 para población étnica, 32 para rancheros y 12 para la Unidad de Desarrollo Infantil.

Una característica de este centro es que tiene un pabellón étnico enfocado en las necesidades de la población wayuu.

En 2021 había comenzado la puesta en marcha de las obras y, con corte a agosto de 2026, contaba con un avance del 93.9 %, por lo que era cuestión de pocos meses para la inauguración. Finalmente, el 13 de noviembre alcanzó el 97.6 %.

Le ponen la lupa a las conexiones en las prisiones

El pasado 21 de noviembre, el Ministerio de las TIC abrió investigación disciplinaria y formuló cargos contra Starlink Colombia. Esto, por presuntamente no tomar medidas a la hora de evitar que los reclusos tengan acceso a señales de telecomunicaciones.

Resulta que después de una serie de inspecciones en la cárcel La Picota en Bogotá, se encontraron seis antenas Starlink, con las que los criminales pudieron tener acceso para extorsionar y cometer otros delitos.

Sumado a ello, había conexiones en distintos centros penitenciarios a lo largo del territorio: en Bellavista, Bello; Acacías, Meta; y Las Heliconias, Florencia.