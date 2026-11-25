La Policía Nacional condenó el asesinato de los patrulleros Kevin David Torres Berdugo y Bairón Jesús Riascos Murillo, sobre las 10:00 de la mañana del miércoles, 25 de noviembre, cuando iban rumbo al sector de Yarumales, para inaugurar un parque.

Junto a otros uniformados, fueron sorprendidos con ráfagas de fusil en el sector de El Chamizo, jurisdicción de Padilla, Cauca.

Durante el ataque, otros dos oficiales resultaron heridos; por lo que, de acuerdo con la institución, fueron trasladados a un centro asistencial en el que reciben, a esta hora, atención médica.

Se desconoce quién está detrás del ataque:

Sobre el ataque, la Policía Nacional expresó sus “más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de institución de” los policías asesinados, “ante esta irreparable pérdida”.

Además, informó que dispuso “todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer los hechos, identificar, capturar y poner a disposición de la justicia a los responsables de este execrable acto criminal”.

Otro ataque dejó a siete policías heridos en Piendamó, Cauca:

La emboscada en jurisdicción de Padilla ocurre no habiendo pasado un mes del ataque con explosivos y disparos contra un puesto de control de la Policía en Piendamó, Cauca, que dejó a siete uniformados heridos.

Según las autoridades, ocurrió sobre la vía Panamericana, a la altura del antiguo peaje de Tunía. Las esquirlas alcanzaron a varios funcionarios que realizaban actividades en la zona.