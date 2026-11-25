Un procedimiento de verificación de antecedentes en el centro de Bogotá permitió la captura de un hombre de 25 años que era buscado por las autoridades judiciales de Argentina por su presunta participación en un violento robo.

El operativo fue realizado por uniformados del CAI Monserrate, adscritos a la Estación de Policía Santa Fe, quienes abordaron al ciudadano durante actividades de registro y control para verificar su identidad.

Al consultar sus antecedentes, los policías encontraron una notificación roja de Interpol, lo que permitió establecer que era requerido por la justicia argentina.

Los hechos por los que es investigado ocurrieron en la ciudad de Salta, Argentina.

Así habría engañado a las víctimas para cometer el millonario robo

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades argentinas, el hombre presuntamente habría participado junto con un ciudadano venezolano en un asalto contra dos personas.

Según la información del caso, las víctimas fueron citadas a una vivienda bajo el supuesto de realizar una operación de cambio de divisas. Sin embargo, una vez llegaron al inmueble, habrían sido sorprendidas por los presuntos delincuentes, quienes llevaban armas de fuego y tenían sus rostros cubiertos.

Mediante amenazas, los dos ciudadanos habrían sido reducidos y atados para impedir que escaparan o pidieran ayuda. Posteriormente, los asaltantes se habrían apoderado de aproximadamente 40.000 dólares, equivalentes a unos 85 millones de pesos argentinos, según los datos suministrados.

¿Cómo lograron escapar?

La investigación también señala que, después de cometer el hurto, los presuntos responsables huyeron en un vehículo vinculado a una plataforma digital.

RELACIONADO Esto respondió el ICE sobre la detención de dos mexicanos en el aeropuerto de Seattle

Para lograrlo, al parecer, intimidaron al conductor y lo obligaron a transportarlos, con lo que consiguieron abandonar el lugar.

¿Qué pasará con el hombre retenido en Bogotá?

Tras confirmar que tenía un requerimiento internacional vigente, los uniformados realizaron el procedimiento de captura mediante orden judicial. El hombre quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar los trámites correspondientes frente al requerimiento de la justicia argentina.