Meta inició el despliegue gradual de los stickers con sonido en WhatsApp el 24 de noviembre de 2026, una función que permite sumar grabaciones de voz, frases o efectos cortos a las pegatinas de los chats.

La actualización transforma las pegatinas tradicionales en piezas interactivas que combinan imagen y audio dentro de una misma reacción, sin obligar a enviar una nota de voz separada.

Tras semanas de pruebas en canales de desarrollo —como reportes rastreados desde octubre en versiones beta de Android—, la herramienta ya comenzó a aparecer en cuentas seleccionadas, con disponibilidad progresiva según el dispositivo, el sistema operativo y la liberación por servidor.

Antes de intentar utilizar esta herramienta, es importante aclarar que se trata de una función que todavía se encuentra en desarrollo y que, por ahora, no está disponible de manera general para todos los usuarios.

Así funcionan los stickers con sonido en WhatsApp

A diferencia de los stickers convencionales, los nuevos sound stickers muestran un indicador visual (como un ícono de altavoz o bocina) que avisa al destinatario que la imagen incluye audio.

En primera medida, se debe saber que el sonido permanece apagado por defecto y no se dispara al abrir el chat, evitando sobresaltos en reuniones, clases o lugares públicos.

Estos stickers creados a partir de imágenes admiten clips de audio recortados de hasta 10 segundos, mientras que las pegatinas basadas en video pueden conservar hasta 5 segundos del sonido original o incorporar pistas cortas.

En las pruebas reportadas en Android e iOS, al pulsar para escuchar, el audio puede reproducirse hasta tres veces seguidas antes de detenerse junto con la animación.

Paso a paso: cómo crear un sticker con audio

Cuando el editor de stickers con audio esté habilitado en su cuenta, el flujo es muy similar al de crear una pegatina normal, pero suma el control de sonido: