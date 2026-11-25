A partir del 1 de diciembre de 2026 entrará en vigor una modificación administrativa en la operación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) en Colombia. La medida, expedida por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) mediante la Circular 0000016 de noviembre de 2026, ajusta los requisitos documentales y tecnológicos para gestionar las reclamaciones por servicios médicos prestados a víctimas de siniestros viales.

Aunque el anuncio ha generado inquietud entre propietarios de carros y motocicletas, la disposición no altera el precio de las pólizas, los porcentajes de descuento vigentes ni las condiciones que debe cumplir un ciudadano para comprar o renovar el seguro.

Los cambios recaen directamente sobre las compañías aseguradoras y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) involucradas en la atención de accidentes cubiertos por pólizas de rango diferencial por riesgo.

¿En qué consiste la nueva modificación en el SOAT?

El eje central de la circular es la actualización del mecanismo mediante el cual las aseguradoras certifican ante el Estado que ya agotaron su tramo inicial de cobertura médica. En las categorías con tarifa diferencial —como las motocicletas de bajo cilindraje—, la compañía de seguros asume los gastos médicos hasta un tope de 263,13 Unidades de Valor Tributario (UVT). Una vez superado ese monto, la ADRES cubre el excedente hasta completar el límite general de 701,68 UVT.

Con la nueva normativa, las aseguradoras deberán incorporar una certificación específica dentro del Formulario Único de Certificación de Tope Agotado (FUCTAS) y transmitirlo de manera digital. Este soporte firmado digitalmente reemplazará el certificado físico o adicional que antes se exigía en el flujo entre clínicas y aseguradoras, buscando garantizar la trazabilidad, autenticidad e integridad de la información financiera y clínica.

La normativa también introduce controles más rigurosos sobre los tiempos y la calidad de los datos radicados:

Las aseguradoras contarán con un máximo de 10 días posteriores al reconocimiento de las 263,13 UVT para reportar y transmitir el formulario FUCTAS ante la ADRES.

Si el archivo presenta errores, omisiones o inconsistencias en la identificación de la víctima, los datos del vehículo, la póliza o los servicios facturados, la plataforma impedirá la radicación hasta que la entidad corrija la información.

Mientras entra en operación una herramienta tecnológica automatizada para subsanar fallos, las solicitudes de modificación deberán enviarse por correo electrónico con los respectivos soportes y una carta firmada por el representante legal de la aseguradora.

Para las clínicas y hospitales, la digitalización del certificado simplifica la gestión de cobro de los excedentes ante la ADRES, aunque obliga a una mayor precisión en el cruce de datos con las aseguradoras para evitar demoras en el flujo de caja.

Para los conductores y víctimas de accidentes de tránsito, la atención médica de urgencias y las coberturas siguen operando sin cambios. No obstante, las autoridades recomiendan verificar siempre que los datos de la póliza y del vehículo estén correctamente registrados al momento de adquirir el SOAT, pues cualquier discrepancia documental podría ralentizar los trámites administrativos posteriores a un siniestro.