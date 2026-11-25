La Policía dio a conocer la captura de un creador de contenido que presuntamente utilizó las redes sociales para abusar a una menor de edad en Bogotá.

Al parecer, este hombre de 24 años se habría aprovechado de su presencia en redes sociales para contactar y abusar a la joven de 13 años.

¿Cómo ocurrió el caso?

Con base en las investigaciones, se supo que el influencer supuestamente conoció información personal de la menor, con quien habría mantenido una conversación por las plataformas.

En un punto, se cree que la citó el 20 de agosto de 2026 en su vivienda y allí se habría cometido el abuso sexual. Posteriormente, presuntamente la amenazó y extorsionó, diciéndole que iba a atentar contra ella y su familia.

Sumado a ello, le habría dicho que, si no accedía a sus propósitos sexuales, supuestamente la iba a exponer en redes sociales. Al parecer, el creador de contenido pagó el servicio de transporte desde el colegio de la niña hasta el lugar del encuentro.

Mamá presentó la denuncia

La mamá de la víctima se dio cuenta del comportamiento extraño y la menor le terminó contando lo que estaba pasando. Acto seguido, se puso la denuncia con la que las autoridades comenzaron a adelantar las pesquisas.

El influencer fue capturado en Lucero Bajo, localidad de Ciudad Bolívar, y quedó a disposición de la Fiscalía. Lo enviaron a la cárcel y deberá responder por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en concurso con actos sexuales con menor de 14 años.

“Mediante estas plataformas contactaba menores de edad para citarlas en su apartamento y presuntamente accederlas sexualmente”, expuso el coronel Jovanni Cepeda sobre el modus operandi del capturado.

Tras dar a conocer esta captura, la Policía recordó que la línea 123 de emergencias y los CAI están disponibles para que las personas denuncien hechos de esta índole.