¿Quién es alias ‘El Gato’? El cabecilla del Clan del Golfo capturado en Antioquia y buscado por la Interpol

En una operación conjunta entre el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias ‘El Gato’, señalado como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia.

La acción, que incluyó la detención simultánea de tres de sus colaboradores más cercanos, fue calificada por el Gobierno nacional como un contundente golpe a la estructura armada de esta organización criminal, considerada una de las más peligrosas del país.

Alias ‘El Gato’, señalado como uno de los líderes regionales del Clan del Golfo, fue capturado en el marco de un operativo de alto nivel, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. El detenido figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia y acumulaba más de 15 años de trayectoria en el crimen organizado.

El ministro detalló que sobre el sospechoso pesaba una circular azul de Interpol, lo que lo convertía en objetivo de búsqueda internacional por su rol dentro de la estructura armada de esta organización criminal.

Los crímenes de alias ‘El Gato’ contra líderes sociales y culturales

La captura de ‘El Gato’ se da en medio de investigaciones por su presunta responsabilidad en el asesinato de un enfermero y líder social en el municipio de Remedios, ocurrido en 2022. Este crimen generó una fuerte presión por parte de la comunidad para que las autoridades intensificaran su búsqueda.

En paralelo, los tres hombres detenidos junto a él, identificados como “Zárate”, “Ronald” y “More”, son investigados por el homicidio de un líder cultural vinculado al Carnaval La Gigantona en Segovia, hecho que tuvo lugar a comienzos de 2025 y que provocó profunda consternación entre los habitantes de la región.

Detenidos del Clan del Golfo enfrentarán cargos por homicidio y crimen organizado

“Con esta operación, alias ‘El Gato’ desarticula el componente armado del cartel ‘clan del Golfo’ en Antioquia, debilitando su capacidad de intimidación y ataque directo contra la Fuerza Pública y la población civil”, afirmó el ministro Sánchez en su cuenta de X.

El ministro de Defensa aseguró que las operaciones conjuntas entre las distintas instituciones de la fuerza pública se mantendrán activas en los municipios de Antioquia, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto en zonas rurales como urbanas.

Las diligencias judiciales se realizaron en el marco de órdenes de captura y allanamientos previamente autorizados, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

Los cuatro capturados enfrentarán procesos por homicidio agravado y otros cargos relacionados con actividades del crimen organizado.