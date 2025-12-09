CANAL RCN
Colombia

¿Quién es alias ‘El Gato’? El cabecilla del Clan del Golfo capturado en Antioquia y buscado por la Interpol

Alias ‘El Gato’ contaba con una circular azul por su rol dentro de la estructura armada.

Foto: Policía Nacional

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
03:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una operación conjunta entre el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado alias ‘El Gato’, señalado como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia.

Clan del Golfo estaría detrás de emboscada que dejó dos soldados muertos en Antioquia
RELACIONADO

Clan del Golfo estaría detrás de emboscada que dejó dos soldados muertos en Antioquia

La acción, que incluyó la detención simultánea de tres de sus colaboradores más cercanos, fue calificada por el Gobierno nacional como un contundente golpe a la estructura armada de esta organización criminal, considerada una de las más peligrosas del país.

Alias ‘El Gato’, señalado como uno de los líderes regionales del Clan del Golfo, fue capturado en el marco de un operativo de alto nivel, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. El detenido figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia y acumulaba más de 15 años de trayectoria en el crimen organizado.

Clan del Golfo estaría detrás del plan pistola que ha dejado siete policías asesinados
RELACIONADO

Clan del Golfo estaría detrás del plan pistola que ha dejado siete policías asesinados

El ministro detalló que sobre el sospechoso pesaba una circular azul de Interpol, lo que lo convertía en objetivo de búsqueda internacional por su rol dentro de la estructura armada de esta organización criminal.

Los crímenes de alias ‘El Gato’ contra líderes sociales y culturales

La captura de ‘El Gato’ se da en medio de investigaciones por su presunta responsabilidad en el asesinato de un enfermero y líder social en el municipio de Remedios, ocurrido en 2022. Este crimen generó una fuerte presión por parte de la comunidad para que las autoridades intensificaran su búsqueda.

En paralelo, los tres hombres detenidos junto a él, identificados como “Zárate”, “Ronald” y “More”, son investigados por el homicidio de un líder cultural vinculado al Carnaval La Gigantona en Segovia, hecho que tuvo lugar a comienzos de 2025 y que provocó profunda consternación entre los habitantes de la región.

Clan del Golfo niega secuestros en Briceño y señala a disidencias de la Farc
RELACIONADO

Clan del Golfo niega secuestros en Briceño y señala a disidencias de la Farc

Detenidos del Clan del Golfo enfrentarán cargos por homicidio y crimen organizado

“Con esta operación, alias ‘El Gato’ desarticula el componente armado del cartel ‘clan del Golfo’ en Antioquia, debilitando su capacidad de intimidación y ataque directo contra la Fuerza Pública y la población civil”, afirmó el ministro Sánchez en su cuenta de X.

Joven habría sido víctima de feminicidio por su pareja en Antioquia: sus hijos quedaron lesionados
RELACIONADO

Joven habría sido víctima de feminicidio por su pareja en Antioquia: sus hijos quedaron lesionados

El ministro de Defensa aseguró que las operaciones conjuntas entre las distintas instituciones de la fuerza pública se mantendrán activas en los municipios de Antioquia, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto en zonas rurales como urbanas.

Las diligencias judiciales se realizaron en el marco de órdenes de captura y allanamientos previamente autorizados, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

Los cuatro capturados enfrentarán procesos por homicidio agravado y otros cargos relacionados con actividades del crimen organizado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Cárcel para mujer que habría asesinado a sus exparejas: rompió en llanto durante la captura

Gobierno Nacional

Congreso advierte que artículos del presupuesto 2026 daría facultades extraordinarias al presidente Petro

Policía Nacional

Policías fueron capturados en Medellín por extorsionar a comerciantes: pedían de 5 a 40 millones semanales

Otras Noticias

Canelo Alvarez

Canelo Álvarez vuelve al ring: ¿dónde y a qué hora verlo en Colombia este sábado?

Prográmese con el regreso del mexicano Canelo Álvarez al ring este sábado 13 de septiembre.

Artistas

Exesposa de reconocido cantante colombiano se accidentó y fue hospitalizada: este es su estado

La mujer detalló qué fue lo que ocurrió y reveló cuál fue el diagnóstico tras los exámenes médicos.

Brasil

Reconocido banco despidió a más de mil empleados por controversial razón

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 12 de septiembre de 2025: número y signo ganador del último sorteo

Enfermedades

Transfusiones de plasma: la técnica con la que se podrían tratar enfermedades sin cura