Joven habría sido víctima de feminicidio por su pareja en Antioquia: sus hijos quedaron lesionados

Las autoridades capturaron en la noche del domingo 7 de septiembre a un hombre que habría cometido un feminicidio en Antioquia.

La víctima de este crimen fue identificada como Yusneydi Naybel Solórzano Solórzano, de 25 años y originaria de Venezuela. La información preliminar apunta que su pareja la atacó con un puñal.

Menores habrían quedado lesionados tras proteger a la mujer

El feminicidio se presentó en la vereda Abreo del sector La Ye, zona rural del municipio. Luego de que las autoridades atendieran la situación, Solórzano fue llevada al hospital regional San Juan de Dios. A pesar de llegar con signos vitales, falleció.

Durante el operativo, la Policía capturó a este hombre. Aparte de Solórzano, él habría atacado a sus hijos, dos niños de seis y tres años respectivamente. La información preliminar apunta que ellos habrían tratado de defender a su mamá.

El primero quedó con lesiones en la zona frontotemporal y dolencias en la mano derecha; mientras que el otro quedó con una contusión en la región temporal y dolores abdominales. La comisaría de familia se hizo cargo de ellos.

Alcalde rechazó lo ocurrido y pidió que no quede impune

Con respecto al presunto feminicida, se supo que proviene de Chocó. Al parecer, violentaba reiteradamente a Solórzano, pero no se tienen denuncias relacionadas contra él.

Por medio de un video en X, el alcalde Jorge Rivas Urrea se pronunció al respecto y rechazó lo ocurrido: “En Rionegro trabajamos sin descanso para que ninguna mujer, niña o niño vuelva a ser víctima de la violencia”. El mandatario pidió que el caso no quede en la impunidad.

La Gobernación de Antioquia tiene dispuesta las 24 horas del día la Línea 123 Mujer Antioquia, con la que se pueden denunciar casos de violencia intrafamiliar y/o intentos de feminicidio.

Tras la denuncia, las autoridades se articulan con el fin de atender la situación de la mejor manera posible. Esto implica brindarle protección a la mujer y su círculo cercano, así como, en caso de ameritarlo, capturar al presunto responsable.