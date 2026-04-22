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Así operaba uno de los mayores reclutadores de menores de las disidencias: esta es la historia

Este hombre les hacía seguimiento a los jóvenes hasta lograr que hicieran parte del grupo, ya fuera con falsas ofertas de dinero o por medio de engaños.

Cayó uno de los principales reclutadores de las disidencias.
Cayó uno de los principales reclutadores de las disidencias. Foto: AFP | Fiscalía.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
09:05 a. m.
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Cayó un hombre señalado de presuntamente reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc. Al parecer, contactaba a los jóvenes, los persuadía para que dejaran sus hogares e integraran las filas del grupo armado.

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Jefferson Sánchez Correa, más conocido como alias El Mono, hace parte del Frente Primero Iván Ríos. Las pesquisas apuntan a que, desde marzo de 2022, estuvo detrás del reclutamiento de menores (principalmente indígenas) en Guaviare y Vaupés.

Falsas promesas de dinero y amenazas

Al parecer, ubicaba a los jóvenes en los sitios educativos. Mediante un extenso seguimiento, conocía qué les gustaba, cuáles eran sus necesidades y cómo era su entorno familiar.

Cuando veía el momento oportuno, se comunicaba con ellos hasta convencerlos de que hicieran parte de la disidencia. Para ello, los intimidaba con atentar contra su familia y les prometía millonarias sumas engañosas.

De igual forma, era quien se habría dedicado a imponerles normas de comportamiento y fijar pagos por incumplimientos. En pocas palabras, aparte de reclutarlos, ‘El Mono’ se encargaba de darles órdenes para que cometieran numerosos crímenes.

Alerta por casos de reclutamiento

El 11 de agosto de 2024, fue asesinado uno de los jóvenes luego de haberse alejado del campamento en Cucurú, Vaupés. Durante un combate registrado el 30 de marzo de 2025, también acabaron con la vida de otro reclutado en Solano, Caquetá.

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Cifras de la Defensoría apuntan que en 2024 y 2025 se presentaron 651 y 257 casos de reclutamiento, respectivamente. El autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ fue responsable del 47.1 % de los reportes.

También hubo hechos que vincularon a otras disidencias, el ELN, el Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia), Estado Mayor de Bloques y Frente, Segunda Marquetalia y bandas locales.

A nivel geográfico, las víctimas provienen principalmente de Guaviare, Bolívar, Arauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Huila, Chocó, Antioquia y Cauca.

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