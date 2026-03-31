Aumenta recompensa por 'La Morocha', cercana a alias Calarcá y responsable del reclutamiento de menores en Caquetá

De $50 a $200 millones subió la recompensa por información que permita dar con la captura de Diana Milena Agudelo Salazar, alias La Morocha, mano derecha de alias Calarcá y señalada de ser una de las principales responsables del reclutamiento forzado de menores en el Caquetá.

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De acuerdo con las autoridades, ‘La Morocha’ también es buscada por otros delitos como narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro y desplazamiento forzado. Además, se cree que sería la responsable del confinamiento de la población en dicho departamento.

Asimismo, el Ministerio de Defensa anunció recientemente una recompensa de hasta $400 millones por información que permita la captura de Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo, cabecilla principal de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de ‘Calarcá’.

Aparecieron los niños perdidos en la selva del Caquetá

Los anuncios se dieron en medio de la intensa búsqueda en la selva del Caquetá de cinco hermanitos desaparecidos y en riesgo de ser reclutados por esta estructura.

En la madrugada de este 31 de marzo se confirmó que el Ejército Nacional había logrado ubicar a los menores en zona rural de Cartagena del Chairá, y ponerlos a salvo hasta garantizar su traslado a Florencia.

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Los menores, entre 3 y 16 años, habían sido escondidos en la selva por sus padres para evitar que fueran tomados por el grupo criminal. Posterior a eso se reportó la desaparición de los niños.

¿Seguirán las negociaciones con alias Calarcá?

Mientras alias Calarcá sigue cometiendo todo tipo de delitos, el Gobierno Nacional mantiene la mesa de negociaciones con este líder criminal y su estructura armada.

De acuerdo con las investigaciones, 'Calarcá' sigue dando órdenes a sus hombres para delinquir, mientras los diálogos avanzan sin acuerdos de cese al fuego ni compromisos verificables.

Solo entre diciembre de 2024 y julio de 2025, las disidencias de 'Calarcá' aumentaron un 16% sus filas en el país; esto mientras el Gobierno ha destinado más de $30.200 millones en el proceso de paz.

Por ahora, la fiscal general evalúa la reactivación de las órdenes de captura en contra de alias Calarcá y sus hombres.