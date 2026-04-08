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Dos militares heridos y una población atemorizada tras ataque con drones de las disidencias en Jamundí

El temor y la zozobra se han apoderado de las comunidades en zona rural de Jamundí, debido al actuar criminal de las disidencias de las Farc.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
01:55 p. m.
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Dos militares heridos y una población atemorizada fue el saldo de un ataque con drones de las disidencias de las Farc en Jamundí, registrado en la tarde del martes 7 de abril.

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Ráfagas de fusil y drones cargados con explosivos fueron dirigidos contra las tropas de la Tercera Brigada del Ejército, causando pánico y zozobra entre los habitantes de las veredas La Pradera y El Descanso, en zona rural del municipio vallecaucano.

La fuerza pública desplegó apoyo aéreo para combatir a miembros de las disidencias que estarían detrás de los hostigamientos.

Intimidaciones y amenazas a la población civil

De acuerdo con el secretario de seguridad del Valle, Guillermo Londoño, las responsables serían las estructuras Jaime Martínez y la columna Ricardo Velásquez, la cual pretendería expandirse por gran parte del departamento.

Además, las autoridades tienen información que señala que las disidencias estarían intimidando a los pobladores para que presionen la salida de tropas de la zona.

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Defensores de derechos humanos advierten que los ataques también han causado afectaciones en viviendas, cultivos y animales de granja.

Por ahora hay denuncias sobre amenazas y extorsiones que estarían ejerciendo los criminales, a cambio de no expulsar a las comunidades de sus territorios.

¿Qué más se sabe del ataque?

Según se sabe, los hostigamientos se registraron mientras las tropas de la Tercera Brigada desarrollaban operaciones militares en esta parte montañosa de Jamundí.

Al parecer, cerca de 15 drones cargados con explosivos eran manipulados por las disidencias para llevar a cabo el ataque.

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Afortunadamente, ninguno de los soldados heridos reporta gravedad.

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