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Capturan a alias Kleiver por presunta instalación de elementos alusivos al ELN en Barranquilla y Soledad

Sobre el hombre pesaba una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado.

Foto: X @ABDELAESPRIELLA

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
06:25 p. m.
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Las autoridades capturaron a un presunto integrante de la organización delincuencial Los Costeños, señalado de participar en el traslado de elementos alusivos al ELN que fueron encontrados en distintos puntos de Barranquilla y Soledad, Atlántico.

Presidente De la Espriella confirmó la captura de alias Kleiver

La información fue revelada por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que desde las primeras horas de este jueves realizó seguimiento al operativo junto con la Policía Metropolitana de Barranquilla.

De acuerdo con el mandatario, el detenido es conocido con el alias de Kleiver y fue ubicado durante un allanamiento realizado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Sobre el hombre pesaba una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado.

Las primeras indagaciones lo relacionarían con el vehículo utilizado para transportar una bandera y varios cilindros con referencias al ELN, elementos que posteriormente fueron abandonados en diferentes sectores de la ciudad.

Hallan bandera y cilindros en Barranquilla y Soledad
Según la información entregada por el presidente, los primeros elementos fueron encontrados durante la madrugada en el sector de Ciudadela 20 de Julio, en Barranquilla.

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Horas más tarde, las autoridades localizaron otros dos cilindros en un parqueadero ubicado cerca de la Terminal de Transportes de Soledad.

Los elementos fueron inspeccionados por las autoridades y, de acuerdo con el reporte oficial entregado por De la Espriella, no contenían explosivos.
Por ahora, la investigación continúa para establecer quiénes estuvieron detrás de la instalación y traslado de estos elementos, así como para localizar el vehículo presuntamente utilizado durante el recorrido.

Las autoridades también buscan identificar y capturar a una segunda persona que habría participado en los hechos.

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