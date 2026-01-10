Capturan a alias Toto, quien estuvo detrás del asesinato de un agente de la DEA en Bogotá

Este jueves 1 de octubre, las autoridades capturaron a un hombre que haría parte de una banda dedicada al tráfico de sustancias. Además, había estado detrás del asesinato de un agente de Estados Unidos.

Jorge Enrique Figueroa Monroy, conocido con el alias de Toto, presuntamente hizo parte de la red criminal entre 2020 y 2025. Al parecer, contribuyó al envío de droga hacia Estados Unidos y Europa.

¿Quién es alias Toto?

Este hombre se encontraba capturado en la cárcel de Guaduas y es requerido por la Corte Distrital de Columbia por los delitos de narcotráfico y homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida. Frente a este último, tuvo relación con el asesinato en Bogotá de un agente de la DEA ocurrido el 22 de noviembre de 1998.

La víctima había sido identificada como Francisco ‘Frank’ Arnoldo Moreno Aguilar. Los medios de comunicación, como el periódico El Tiempo, reconstruyeron los detalles del crimen.

¿Cómo ocurrió el asesinato?

Resulta que Figueroa, en aquel tiempo, era conocido por ser un negociante de cuero y le disparó a Moreno durante una discusión en el bar El Divino de la Zona Rosa de la capital.

RELACIONADO Dos exagentes de la DEA piden la recompensa de 50 millones de dólares que había por Maduro

Cinco días después del suceso y tras las instrucciones emitidas por las autoridades norteamericanas, ‘Toto’ se entregó a las autoridades en una finca ubicada entre Coyaima y Natagaima, Tolima; y luego lo trasladaron a Bogotá.

A finales de febrero del 2000, Figueroa fue condenado a 30 años de prisión. Las autoridades precisaron que el agente recibió el disparo en la espalda a la 1:00 a. m. cuando estaba acompañado de un amigo.

Para ese momento, Moreno había sido el primer agente de la DEA en ser víctima de disparos desde 1982, cuando dos funcionarios resultaron heridos en Cartagena durante una investigación.