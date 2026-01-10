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¿No escuchar bien afecta la memoria? El vínculo con el Alzheimer que merece atención

Las dificultades para seguir conversaciones pueden ser una señal para revisar la audición.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
05:52 p. m.
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La pérdida de audición no solo dificulta entender palabras. También se ha asociado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, lo que ha impulsado investigaciones sobre su relación con enfermedades como el Alzheimer y los posibles beneficios de atenderla oportunamente.

Aunque este vínculo no significa que una persona con dificultades auditivas desarrollará la enfermedad, sí plantea la importancia de reconocer cambios que suelen avanzar gradualmente durante el envejecimiento.

¿Cómo se relacionan la audición y la salud cerebral?

Entre las posibles explicaciones está el esfuerzo adicional que realiza el cerebro para interpretar sonidos cuando la información llega incompleta. Comprender una conversación, especialmente con ruido de fondo, puede exigir más recursos mentales y generar fatiga.

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Otra vía es el aislamiento social. Las dificultades para seguir conversaciones pueden llevar a reducir encuentros y actividades compartidas, limitando la interacción con otras personas. Estos mecanismos se investigan para comprender mejor la asociación entre audición y cognición.

El ensayo clínico ACHIEVE, publicado en The Lancet, analizó una intervención con audífonos y acompañamiento especializado. En un grupo de adultos mayores con mayor riesgo cognitivo, el deterioro fue un 48 % menor durante tres años frente al grupo de control.

Sin embargo, el análisis de todos los participantes no mostró una diferencia significativa. El hallazgo apunta a posibles beneficios en determinadas poblaciones, pero no demuestra que los audífonos prevengan el Alzheimer.

Señales que permiten buscar atención a tiempo

Según GAES, la compañía especializada en salud auditiva, subir excesivamente el volumen del televisor, pedir repeticiones frecuentes o perder el hilo de las conversaciones en lugares concurridos pueden advertir una disminución auditiva.

También merecen atención las respuestas que no corresponden a lo preguntado y el abandono progresivo de reuniones por el esfuerzo de escuchar.

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La compañía recomienda acudir a una valoración especializada e involucrar a los familiares, quienes pueden identificar esos cambios. Las pruebas auditivas permiten establecer el alcance de la dificultad y determinar si se requieren audífonos u otras medidas.

Atender estas señales facilita la comunicación y la participación cotidiana, mientras la investigación continúa precisando sus posibles efectos sobre la salud cognitiva.

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