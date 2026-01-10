Video | Mujer fue rescatada de edificio en Pereira que se desplomó por afectaciones tras el sismo

No habiendo pasado dos horas del desplome de un edificio de tres pisos en Pereira, los organismos de emergencia lograron rescatar con vida a una de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, la tarde del jueves 1 de octubre.

Se trata de una mujer que, al momento del siniestro, se encontraba en el interior del edificio ubicado en el sector de los puentes, en la carrera Novena de la capital risaraldense.

Según las autoridades, la construcción se encontraba en riesgo desde el pasado 10 de agosto, cuando se registró un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Sin embargo, no había sido demolida.

Autoridades indicaron que ya se había advertido a sus habitantes sobre el peligro de la edificación:

Tras el siniestro, la Alcaldía de Pereira indicó que la edificación “tenía todas las advertencias sobre el peligro” que representaba para sus habitantes.

De acuerdo con la administración, “había sido evaluada por la DIGER el pasado 16 de agosto y, tras determinarse que no era apta para ser habitada y representaba riesgo de colapso, contaba con resolución para iniciar su proceso de demolición”.

Por lo que hizo un llamado enfático a “respetar las señales y restricciones de las estructuras declaradas en riesgo”. Según las autoridades, “no ingresar, permanecer ni transitar cerca de estos inmuebles es fundamental para proteger la vida. Una edificación señalizada como no habitable representa un riesgo que debe ser tomado con absoluta responsabilidad”.

Detalles sobre el rescate de una mujer que quedó atrapada en edificio que se desplomó en Pereira:

Minutos después del desplome, se presentaron en la zona integrantes de la Policía Metropolitana, Bomberos, Defensa Civil y personal canino.

En medio de las labores de búsqueda encontraron a una mujer de 37 años que tenía sus miembros inferiores atrapados entre los escombros. Tan pronto como fue rescatada, se coordinó su traslado “al Hospital Universitario San Jorge de Pereira para recibir atención médica”.