CANAL RCN
Colombia Video

Video | Mujer fue rescatada de edificio en Pereira que se desplomó por afectaciones tras el sismo

Bomberos, Policía y un escuadrón canino se encuentra atendiendo la emergencia en la zona.

Jorge Leonardo Alzate

octubre 01 de 2026
05:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

No habiendo pasado dos horas del desplome de un edificio de tres pisos en Pereira, los organismos de emergencia lograron rescatar con vida a una de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros, la tarde del jueves 1 de octubre.

Se trata de una mujer que, al momento del siniestro, se encontraba en el interior del edificio ubicado en el sector de los puentes, en la carrera Novena de la capital risaraldense.

Según las autoridades, la construcción se encontraba en riesgo desde el pasado 10 de agosto, cuando se registró un sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Sin embargo, no había sido demolida.

Edificio en riesgo tras el sismo de 7,4 se desplomó con varias personas dentro en Pereira
RELACIONADO

Edificio en riesgo tras el sismo de 7,4 se desplomó con varias personas dentro en Pereira

Autoridades indicaron que ya se había advertido a sus habitantes sobre el peligro de la edificación:

Tras el siniestro, la Alcaldía de Pereira indicó que la edificación “tenía todas las advertencias sobre el peligro” que representaba para sus habitantes.

De acuerdo con la administración, “había sido evaluada por la DIGER el pasado 16 de agosto y, tras determinarse que no era apta para ser habitada y representaba riesgo de colapso, contaba con resolución para iniciar su proceso de demolición”.

Por lo que hizo un llamado enfático a “respetar las señales y restricciones de las estructuras declaradas en riesgo”. Según las autoridades, “no ingresar, permanecer ni transitar cerca de estos inmuebles es fundamental para proteger la vida. Una edificación señalizada como no habitable representa un riesgo que debe ser tomado con absoluta responsabilidad”.

Edificios empiezan a ser demolidos en Pereira ¿Quién determina si pueden salvarse tras el sismo?
RELACIONADO

Edificios empiezan a ser demolidos en Pereira ¿Quién determina si pueden salvarse tras el sismo?

Detalles sobre el rescate de una mujer que quedó atrapada en edificio que se desplomó en Pereira:

Minutos después del desplome, se presentaron en la zona integrantes de la Policía Metropolitana, Bomberos, Defensa Civil y personal canino.

En medio de las labores de búsqueda encontraron a una mujer de 37 años que tenía sus miembros inferiores atrapados entre los escombros. Tan pronto como fue rescatada, se coordinó su traslado “al Hospital Universitario San Jorge de Pereira para recibir atención médica”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Se conocen nuevos detalles del taxista asesinado en Soacha: alcalde reveló información clave

Bogotá

Le piden al Gobierno militarizar Bogotá por la inseguridad: propuesta contempla tres localidades

Epa Colombia

Abogada de Epa Colombia celebró tras acuerdo con Transmilenio: esto dijo

Otras Noticias

Salud mental

¿No escuchar bien afecta la memoria? El vínculo con el Alzheimer que merece atención

Las dificultades para seguir conversaciones pueden ser una señal para revisar la audición.

Andi

Revelan cuáles fueron los carros más vendidos del mes de septiembre en Colombia: listado completo

Estas fueron las marcas más vendidas del país en el mes pasado.

Epa Colombia

¿Epa Colombia saldría pronto de la cárcel? Yina Calderón se pronunció

Fútbol femenino

Linda Caicedo marcó descomunal golazo en la Champions Femenina con el Real Madrid: "nadie la puede parar"

Estados Unidos

Icónico parque de diversiones cerró tras numerosos casos de lesiones: esto se sabe