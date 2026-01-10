Mhoni Vidente sorprendió con predicción sobre el dólar: ¿qué dijo?

Con el inicio de un nuevo mes del 2026, Mhoni Vidente volvió a consultar sus cartas y reveló nuevas predicciones.

En esta ocasión, la famosa astróloga no solo habló de los cambios políticos que podrían presentarse próximamente, sino que reveló qué podría pasar con el dólar durante todo octubre.

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El dólar repuntará a lo largo de octubre de 2026, según Mhoni Vidente

En los últimos días, con la subida de las tasas en Estados Unidos, el dólar ha vuelto a subir e, incluso, ya superó nuevamente el umbral de los 3.300 pesos.

Y, en medio de ese panorama, Mhoni Vidente aseguró que sus cartas le revelaron que la divisa estadounidense se mantendrá en esa tendencia durante los próximos 31 días del 2026.

"Se está consolidando una economía fuerte. El dólar sigue creciendo a nivel mundial y debemos tener claro que va a seguir fortaleciéndose durante todo el mes de octubre", dijo la astróloga de origen cubano.

"Sin embargo, en el mundo entero se van a empezar a debilitar otras monedas como el peso mexicano, el yen, el euro y la libra, pero lo más importante es que Donald Trump quiere empezar a recuperar economía y estabilidad", añadió Mhoni Vidente.

¿De qué cambios políticos habló Mhoni Vidente a inicios de octubre?

El próximo 4 de octubre habrá elecciones presidenciales en Brasil y Mhoni Vidente aseguró que los porcentajes estarán muy disputados entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

No obstante, de acuerdo con el análisis de la reconocida astróloga, la derecha, finalmente, conseguiría quedarse con el triunfo.

Frente a este tema, es importante tener en cuenta que, en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría de votos el 4 de octubre, habrá una segunda vuelta el día 25 del mismo mes.