¿Por qué fue condenada a muerte la mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en EE. UU.?

Christa Pike, hoy de 50 años, se convirtió en la única mujer que permanecía en el corredor de la muerte de Tennessee y estaba a punto de convertirse en la primera mujer ejecutada en ese estado en más de dos siglos.

La sentencia se originó en un crimen ocurrido el 12 de enero de 1995, cuando Pike tenía 18 años y era estudiante del Job Corps Center de Knoxville. La víctima fue Colleen Slemmer, de 19 años, quien también hacía parte de ese centro de formación.

De acuerdo con los antecedentes judiciales del caso, Pike salió del centro junto con su novio, Tadaryl Shipp, y otra estudiante, Shadolla Peterson, acompañados por Slemmer. Posteriormente, Slemmer fue llevada a un lugar apartado, donde fue atacada.

La investigación y el juicio establecieron que Pike y sus cómplices golpearon y torturaron a la joven. Pike posteriormente confesó haberle cortado el cuello en varias ocasiones, golpearla y arrojarle un fragmento de asfalto contra la cabeza.

¿Qué delitos cometió Christa Pike, la mujer sometida al intento de pena de muerte?

Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Slemmer. El caso fue considerado especialmente grave por la forma en que ocurrió el homicidio.

Según los registros judiciales, antes del crimen Pike había manifestado a otra estudiante que tenía intención de matar a Slemmer. Después del asesinato, además, relató detalles del ataque y mostró un fragmento del cráneo de la víctima que, según su confesión, había conservado como recuerdo.

Durante el ataque, Slemmer sufrió múltiples heridas. Los documentos judiciales describen cortes, golpes, heridas defensivas y lesiones en la cabeza. También se encontró un pentagrama grabado en el pecho de la víctima, elemento que generó una enorme atención mediática alrededor del caso.

Sin embargo, documentos posteriores del caso señalan que fue Tadaryl Shipp quien admitió haber realizado la figura sobre el cuerpo de Slemmer. Shipp también fue condenado por su participación, pero no recibió la pena de muerte porque tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato.

¿Por qué recibió la pena de muerte?

La condena capital estuvo relacionada con la gravedad del asesinato y las circunstancias en las que fue cometido.

Un jurado declaró a Pike culpable de asesinato en primer grado y determinó que debía recibir la pena de muerte. Desde entonces, la defensa ha presentado numerosos recursos para intentar detener o modificar la sentencia.

Uno de los principales argumentos planteados durante los últimos años ha sido que Pike tenía apenas 18 años cuando cometió el crimen y que había sufrido abusos sexuales durante su infancia. Sus abogados también han señalado antecedentes de trauma y problemas de salud mental que, según la defensa, debieron ser considerados al momento de determinar el castigo.

Las autoridades y los tribunales, sin embargo, mantuvieron vigente la condena después de décadas de procesos judiciales. En 2020, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó revisar una petición relacionada con su caso, y posteriormente Tennessee fijó la fecha para su ejecución.

Mujer sobrevivió a inyección letal

El 30 de septiembre, las autoridades de Tennessee intentaron ejecutar a Pike mediante una inyección letal en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville.

El procedimiento contemplaba el uso de pentobarbital, un fármaco utilizado por Tennessee dentro de su protocolo de inyección letal.

Pero después de recibir una primera dosis, Pike continuó con signos de vida. Las autoridades administraron una segunda dosis y, aun así, la mujer no murió.

Periodistas que presenciaron el procedimiento describieron que Pike continuaba respirando y que se escuchaban sus ronquidos durante un periodo prolongado. Según el relato de una periodista de Associated Press, Pike incluso preguntó al personal penitenciario si se suponía que debía sentirse de esa manera.

Finalmente, los testigos fueron retirados de la zona de ejecución y Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión.

¿En dónde se encuentra la mujer ahora?

El abogado Randy Spivey informó este jueves que Pike se encuentra en estado crítico y recibe atención médica para intentar salvarle la vida.

La defensa pidió al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que transforme la condena a muerte en una pena diferente después del fallido procedimiento.

Por su parte, el Departamento Correccional de Tennessee afirmó que siguió los pasos establecidos en el protocolo estatal y que el medicamento utilizado había sido considerado efectivo en ejecuciones anteriores.