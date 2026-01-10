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Se conocen nuevos detalles del taxista asesinado en Soacha: alcalde reveló información clave

El mandatario entregó nuevos detalles sobre el homicidio ocurrido en Ciudad Verde.

Asesinatos en Colombia peligro no pase
FOTO: Captura de pantalla . Noticias RCN

Valentina Bernal

octubre 01 de 2026
05:58 p. m.
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Nuevos detalles se conocen sobre el homicidio de Daniel Chirino, de 33 años, quien fue asesinado mientras conducía un taxi en el sector de Ciudad Verde, en Soacha, Cundinamarca.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que, de acuerdo con información preliminar, la víctima registraba antecedentes por hurto y tráfico de estupefacientes.

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Este dato hace parte de la información que ahora analizan las autoridades para establecer las circunstancias que rodearon el crimen.

Se conocen nuevos detalles del taxista asesinado en Soacha

Según la información entregada por el mandatario, Chirino fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta NKD blanca cuando conducía el taxi.

Los investigadores del CTI, la SIJIN y SIPOL adelantan la revisión de las cámaras de seguridad y del material recopilado para tratar de identificar a los responsables.

El objetivo de las autoridades es establecer no solo quiénes participaron directamente en el asesinato, sino también cuál habría sido el móvil y si existe una estructura criminal detrás del hecho.

¿Qué tiene que ver ‘Los Satanás’?

Uno de los elementos que ahora verifican los investigadores es una grabación en la que, según la información entregada por el alcalde, los presuntos atacantes asegurarían pertenecer a ‘Los Satanás’.

Esta versión todavía está siendo corroborada por las autoridades.

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Las autoridades también buscan determinar si el homicidio estaría relacionado con extorsiones, intimidaciones o un posible ajuste de cuentas.

¿Qué acciones ordenó el alcalde?

Tras el asesinato, el alcalde ordenó convocar un Consejo Extraordinario de Seguridad con participación de las autoridades locales, la Policía y los organismos judiciales.

También fue activado el Plan Cazador, con el propósito de avanzar en la identificación y captura de los responsables.

El mandatario pidió además establecer una mesa de trabajo con representantes del sector de taxistas para revisar las condiciones de seguridad de los conductores y definir medidas de prevención frente a nuevos hechos violentos.

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