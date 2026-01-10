Revelan cuáles fueron los carros más vendidos del mes de septiembre en Colombia: listado completo

El mes de septiembre volvió a marcar una tendencia positiva en cuanto a la venta de carros en el país. De acuerdo con las cifras se alcanzó un total de 33.835 unidades matriculadas, lo que representa un impresionante crecimiento del 36,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Como es de saberse, el mercado colombiano ha tenido un cambio en cuanto a la compra de vehículos. Actualmente, los compradores ya se han inclinado por la compra de los SUV y coches eléctricos. Asimismo, los vehículos comerciales de pasajeros y las vans registraron aumentos notables del 25,7% y 33,9%, respectivamente.

En cuanto a la disputa por marcas, el podio y las posiciones de liderazgo se mantienen dinámicos, con un fuerte pulso comercial protagonizado por insignias tradicionales y emergentes que apostaron por renovar sus portafolios con tecnologías eficientes e híbridas.

Estas fueron las marcas más vendidas del mes de septiembre

De acuerdo con los informes de la ANDI y Fenalco, la marca más vendida del mes de septiembre fue KIA, la cual se consolidó en la primera posición del mercado nacional al registrar 3.914 unidades matriculadas, alcanzando una participación del 11,6%.

Cerca de la marca coreana se ubicó Toyota con 3.520 unidades (10,4% de mercado), mientras que la tradicional Renault ocupó la tercera casilla con 3.175 vehículos (9,4%).

El top cinco de las marcas con mayor número de matrículas en septiembre lo completaron Chevrolet con 2.598 unidades (7,7%) y la marca de vehículos eléctricos Tesla, que dio una gran sorpresa al ubicarse en la quinta posición con 2.435 unidades y un 7,2% de participación gracias al fuerte impulso de sus líneas.

Las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes fueron:

Kia: 3.914 unidades (11,6% de participación)

Toyota: 3.520 unidades (10,4% de participación)

Renault: 3.175 unidades (9,4% de participación)

Chevrolet: 2.598 unidades (7,7% de participación)

Tesla: 2.435 unidades (7,2% de participación)

FOTO: Tesla

En cuanto a los modelos más vendidos del mes de septiembre, la marca Tesla sigue siendo la líder con su Tesla Model Y. Se registró una venta de 2.220 unidades.

El segundo lugar de preferencias fue para la tradicional camioneta Renault Duster, que sigue demostrando su vigencia al matricular 1.399 unidades. La tercera posición la ocupó la Toyota Corolla Cross con 1.150 unidades, seguida por la Mazda CX-30 con 907 unidades y el Kia K3 que cerró los primeros lugares con 903 matrículas.