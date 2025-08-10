Cabecillas del ‘gota a gota’ fueron capturados en Valle: son requeridos desde Guatemala

Por medio de un operativo, la Policía capturó a dos personas que eran buscadas desde el extranjero por mantener atemorizada a la población con el gota a gota.

Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio fueron capturados en Tuluá, Valle del Cauca. Para ubicarlos, se contó la participación de la Policía y la oficina de Interpol de Guatemala, el país en donde los requieren.

Los antecedentes de estas personas

Las autoridades centroamericanas señalan a este par de personas de cometer lavado de dinero y asociación ilícita. Por eso, tenían circular roja de Interpol, lo cual hizo que fueran buscadas en 196 países.

Resulta que ambos fungían como cabecillas de Los Duvalier, una estructura criminal que se dedica al gota a gota. Producto de esta actividad ilícita, presuntamente llevaron a cabo blanqueo de capitales en varios países de la región.

La Policía dio otra preocupante información. Por si fuera poco, Espinosa y Gómez habrían reclutado colombianos mediante falsas ofertas de trabajo en Guatemala. Estando en suelo centroamericano, les quitaban sus documentos y los obligaban a cometer extorsiones.

Contundente golpe en 2024

Cabe mencionar que en diciembre de 2024, las autoridades guatemaltecas dieron a conocer las capturas de otras personas ligadas a esta estructura. José Duvalier González Castro o ‘El Patrón’ y Karla Paola Cosajay Herrera o ‘La Patrona’ eran los cabecillas principales.

El resto de los miembros capturados fueron identificados como: Pedro Alberto Chávez Hernández, Claudia Lorena González Cardona, Valery González Castro, Sarahí Ángela Carina Alvarado, Luis Estuardo López Moreira, Luis Alfredo Cosajay Herrera, María Irene Moreira Ávila de Recinos, Juan Esteban Flores Gonzales, Filomena Margarita Hernández, Luis Gustavo Cabrera Aldana, Marvin Adolfo de Paz, Luz María Alvarado Morales y Francisco Javier Recinos Moreira.

Durante este operativo, también se incautó dinero estadounidense, colombiano, venezolano, dominicano y mexicano. Además, estas personas tenían 10 armas, dos computadores, aparatos de telefonía, vehículos, droga y documentos falsos.