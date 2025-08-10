CANAL RCN
Colombia

Cabecillas del ‘gota a gota’ fueron capturados en Valle: son requeridos desde Guatemala

Estas personas tienen un extenso prontuario criminal y hacían parte de la banda Los Duvalier.

Cabecillas del gota a gota capturados en Valle.
Cabecillas del gota a gota capturados en Valle. Foto: Policía.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
07:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Por medio de un operativo, la Policía capturó a dos personas que eran buscadas desde el extranjero por mantener atemorizada a la población con el gota a gota.

'Gota a gota' tenían centro de operaciones debajo de un puente en el norte: lo que encontraron
RELACIONADO

'Gota a gota' tenían centro de operaciones debajo de un puente en el norte: lo que encontraron

Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio fueron capturados en Tuluá, Valle del Cauca. Para ubicarlos, se contó la participación de la Policía y la oficina de Interpol de Guatemala, el país en donde los requieren.

Los antecedentes de estas personas

Las autoridades centroamericanas señalan a este par de personas de cometer lavado de dinero y asociación ilícita. Por eso, tenían circular roja de Interpol, lo cual hizo que fueran buscadas en 196 países.

Resulta que ambos fungían como cabecillas de Los Duvalier, una estructura criminal que se dedica al gota a gota. Producto de esta actividad ilícita, presuntamente llevaron a cabo blanqueo de capitales en varios países de la región.

La Policía dio otra preocupante información. Por si fuera poco, Espinosa y Gómez habrían reclutado colombianos mediante falsas ofertas de trabajo en Guatemala. Estando en suelo centroamericano, les quitaban sus documentos y los obligaban a cometer extorsiones.

Contundente golpe en 2024

Cabe mencionar que en diciembre de 2024, las autoridades guatemaltecas dieron a conocer las capturas de otras personas ligadas a esta estructura. José Duvalier González Castro o ‘El Patrón’ y Karla Paola Cosajay Herrera o ‘La Patrona’ eran los cabecillas principales.

Cabecilla del ‘gota a gota’ que fue capturada en Cali será extraditada a Chile
RELACIONADO

Cabecilla del ‘gota a gota’ que fue capturada en Cali será extraditada a Chile

El resto de los miembros capturados fueron identificados como: Pedro Alberto Chávez Hernández, Claudia Lorena González Cardona, Valery González Castro, Sarahí Ángela Carina Alvarado, Luis Estuardo López Moreira, Luis Alfredo Cosajay Herrera, María Irene Moreira Ávila de Recinos, Juan Esteban Flores Gonzales, Filomena Margarita Hernández, Luis Gustavo Cabrera Aldana, Marvin Adolfo de Paz, Luz María Alvarado Morales y Francisco Javier Recinos Moreira.

Durante este operativo, también se incautó dinero estadounidense, colombiano, venezolano, dominicano y mexicano. Además, estas personas tenían 10 armas, dos computadores, aparatos de telefonía, vehículos, droga y documentos falsos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Minas y Energía

Descartan racionamiento de gas en la región Caribe por mantenimiento de la Spec en Cartagena

Secretaría de Seguridad

Delincuentes se habrían llevado una fortuna en robo a cajero automático en Bogotá: autoridades dieron un estimado

Artistas

"Presentamos una solicitud formal": contundente comunicado de la mamá y la hermana de B-King

Otras Noticias

Gaza

Netanyahu prometió el regreso de todos los rehenes tras acuerdo de alto al fuego

El primer ministro israelí celebró el pacto alcanzado con Hamás y agradeció al expresidente Donald Trump por su papel.

Miguel Ángel Russo

"Te amo": conmovedores mensajes de Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa tras muerte de Miguel Russo

Los jugadores colombianos fueron dirigidos por Miguel Ángel Russo y no solo destacaron su profesionalismo, sino que también su rol paternal.

Ciberseguridad

Alerta a usuarios de Bre-B por peligroso mensaje de estafa que está llegando a sus celulares

Tecnología

La fiesta tecnológica de OPPO: llega el Reno14, el “AI party bestie”

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional