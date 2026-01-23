Pensaron que podían seguir como si nada luego de robar, pero la Policía los sorprendió en Bogotá

Las autoridades capturaron a dos miembros de una banda que cometió un violento robo hace pocos días en Bogotá. Las cámaras grabaron los momentos de pánico que vivieron los trabajadores.

El crimen se presentó el pasado viernes 16 de enero en el sector de Caldas, por la localidad de Bosa. Un grupo de ladrones irrumpió en las instalaciones y amenazó con pistolas a los presentes.

Banda robó en manada a una ferretería

Dos de los delincuentes fueron capturados este viernes 23 de enero, ocho días después del violento robo. Ambos estaban caminando por los alrededores del barrio Llano Grande, localidad de Kennedy, cuando se toparon con los uniformados que estaban patrullando.

Esto hizo que tomaran una actitud extraña y en aras de perderlos de vista. Los policías se acercaron y notaron el comportamiento nervioso, lo cual despertó las sospechas que se confirmaron con la requisa: tenían un revólver con munición y 500 gramos de droga.

Ladrones tenían una pistola y droga

Al ahondar, se confirmó que pertenecían a la banda, la cual se enfoca en generar terror en los locales y vender sustancias. Los dos hombres podrían ir a la cárcel en las próximas horas tras la legalización de la captura.

De igual forma, la Policía recordó que está habilitada la línea 123 para denunciar al resto de criminales de la estructura o algún otro delito bajo absoluta reserva de información.

El hurto a comercio es uno de los delitos calificados de alto impacto que ha preocupado a los habitantes de la capital. Con base en la encuesta Bogotá Cómo Vamos, la cual tuvo en cuenta el periodo enero-noviembre de 2025, este crimen preocupó al 17.4 % de los encuestados.

Por eso, se hizo la recomendación de profundizar en las investigaciones y la efectividad a la hora de impartir justicia. El hurto a comercio y otros delitos son el indicio con el que se fortalecen las bandas.