CANAL RCN
Colombia

Reportan explosión en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá: al menos ocho heridos

Se presume que sujetos en moto lanzaron el artefacto contra las instalaciones de un local para adultos.

Explosión en Bogotá.
Explosión en Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 22 de 2026
09:56 p. m.
En la noche de este jueves 22 de enero, se presentó una situación violenta en el centro de Bogotá.

Pasadas las 9:00 p.m., reportaron una explosión de un artefacto por el barrio Santa Fe. La información preliminar que se manejó es que hubo varios heridos. Los bomberos, la Policía y el servicio de salud acudieron.

Motorizados habrían lanzado el explosivo

Al parecer, unos sujetos en motocicleta lanzaron una granada contra un establecimiento comercial, el cual es un sitio para adultos. Hasta el momento, se tienen registros de ocho personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales, de acuerdo con lo mencionado por la Policía.

Los bomberos entregaron detalles: “Técnico de Rescate, Rescate Urbano e Investigación de Incendios, controlamos riesgos asociados tras una explosión en un club nocturno, en la Cra 16 - Cll 23. Se realiza la valoración de pacientes, ya cuatro de ellos han sido trasladados”.

Alcalde Galán se pronunció

A través de redes sociales, se pronunció el alcalde Carlos Fernando Galán: “Sobre las 9:08 pm, en el barrio Santa Fe, delincuentes lanzaron una granada contra un establecimiento nocturno”.

”De acuerdo con reportes preliminares, 11 personas resultaron heridas y están siendo atendidas por lesiones de trauma auditivo y esquirlas. Hasta el momento no hay pacientes en estado crítico. Los hechos se encuentran bajo investigación”, precisó.

Los ataques con explosivos son una problemática de hace varios años. Son numerosos los reportes de esta índole.

Gran parte de los casos han ocurrido en el centro y sur de la ciudad. Además, dos de las bandas que han estado detrás son Los Satanás y El Tren de Aragua.

La primera tiene sus tentáculos en las cárceles. Estando tras las rejas, los delincuentes pueden coordinar estos crímenes y las extorsiones contra comerciantes.

Por su parte, el Tren de Aragua es una estructura originaria de Venezuela. En Bogotá, ha buscado controlar el negocio del microtráfico. Aunque también ha sido responsable de múltiples extorsiones y asesinatos.

