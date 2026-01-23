CANAL RCN
Colombia Video

‘Los Maracuchos’ estarían detrás del ataque con granada en el Santa Fe, en Bogotá: hay heridos críticos

Tres de los 13 heridos se encontrarían en estado crítico. Un hombre de 75 años murió al llegar al hospital.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
01:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un ataque con granada en una zona de tolerancia del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá dejó 13 personas heridas la noche del 22 de enero, según informaron las autoridades locales.

Un muerto y 13 heridos deja atentado con granada en local del centro de Bogotá: dos motociclistas detrás
RELACIONADO

Un muerto y 13 heridos deja atentado con granada en local del centro de Bogotá: dos motociclistas detrás

Los afectados fueron trasladados al Hospital Santa Clara, donde 10 de ellos ya recibieron alta médica, mientras que otros tres se encontrarían en delicado estado de salud.

Las víctimas describieron el momento del ataque como aterrador. Personas que pasaban por la zona resultaron heridas por esquirlas del explosivo.

A pesar de haber sido dados de alta, varios de los afectados manifestaron "sentir temor por los responsables de este ataque".

VIDEO | Ladrón cometió varios robos en Engativá con solo una hora de diferencia
RELACIONADO

VIDEO | Ladrón cometió varios robos en Engativá con solo una hora de diferencia

¿Quiénes son ‘Los Maracuchos’, detrás de la explosión con granada en el Santa Fe?

La Policía de Bogotá investiga el incidente y ha planteado varias hipótesis sobre los motivos del atentado.

Según las autoridades, una de las líneas investigativas apunta a temas de extorsión, pero la más fuerte se relaciona con enfrentamientos entre bandas delincuenciales que operan en la zona, así lo explicó el comandante de la Mebog, Giovanny Cristancho:

Acá hay una persona, un cabecilla reconocido, que hemos podido ya denunciarlo, alias Maracucho, el que pudo ordenar esta acción terrorista.

Según las autoridades, el ataque no se trata solamente de una agresión al comercio, sino que involucra una robusta y peligrosa banda con intereses mucho más elaborados.

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

¿Por qué ‘Los Maracuchos’ estarían sembrando terror?

La hipótesis de una venganza cobra fuerza porque en 2024 la Policía Nacional con la Fiscalía desarticuló una estructura denominada ‘Los Maracuchos’.

Acá en la zona se capturaron 20 personas, un cabecilla en su momento. Creemos que lo están retomando, lo retomaron.

‘Los Maracuchos’ es el primer nombre referenciado por las autoridades en la investigación que continúa su curso mediante la revisión de cámaras de seguridad del sector.

Mujer apuñalada 55 veces por su expareja: su hijo de 11 años vio el atroz ataque y la salvó
RELACIONADO

Mujer apuñalada 55 veces por su expareja: su hijo de 11 años vio el atroz ataque y la salvó

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Alcalde de Medellín advierte sanciones por abusos en precios de hospedaje durante conciertos de Bad Bunny

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 23 de enero de 2026!

Atlántico

Menor de un año habría mordido un cable y murió tras recibir descarga eléctrica

Otras Noticias

La casa de los famosos

“Me ha dolido lo que ha pasado”: Alejandro Estrada le aclara a Yuli Ruiz que no quiere una relación

El actor dio a conocer las razones por las que no se siente cómodo al ser relacionado sentimentalmente con su compañera.

Finanzas personales

Nuevas reglas financieras: así podría mejorar el acceso al crédito en Colombia

Así ayudaría el nuevo modelo financiero a quienes hoy no acceden a préstamos.

España

Adolescente colombiano viaja a Madrid para tratamiento contra cáncer de garganta y pide apoyo solidario

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla

Fútbol internacional

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto