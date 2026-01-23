‘Los Maracuchos’ estarían detrás del ataque con granada en el Santa Fe, en Bogotá: hay heridos críticos

Un ataque con granada en una zona de tolerancia del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá dejó 13 personas heridas la noche del 22 de enero, según informaron las autoridades locales.

Los afectados fueron trasladados al Hospital Santa Clara, donde 10 de ellos ya recibieron alta médica, mientras que otros tres se encontrarían en delicado estado de salud.

Las víctimas describieron el momento del ataque como aterrador. Personas que pasaban por la zona resultaron heridas por esquirlas del explosivo.

A pesar de haber sido dados de alta, varios de los afectados manifestaron "sentir temor por los responsables de este ataque".

¿Quiénes son ‘Los Maracuchos’, detrás de la explosión con granada en el Santa Fe?

La Policía de Bogotá investiga el incidente y ha planteado varias hipótesis sobre los motivos del atentado.

Según las autoridades, una de las líneas investigativas apunta a temas de extorsión, pero la más fuerte se relaciona con enfrentamientos entre bandas delincuenciales que operan en la zona, así lo explicó el comandante de la Mebog, Giovanny Cristancho:

Acá hay una persona, un cabecilla reconocido, que hemos podido ya denunciarlo, alias Maracucho, el que pudo ordenar esta acción terrorista.

Según las autoridades, el ataque no se trata solamente de una agresión al comercio, sino que involucra una robusta y peligrosa banda con intereses mucho más elaborados.

¿Por qué ‘Los Maracuchos’ estarían sembrando terror?

La hipótesis de una venganza cobra fuerza porque en 2024 la Policía Nacional con la Fiscalía desarticuló una estructura denominada ‘Los Maracuchos’.

Acá en la zona se capturaron 20 personas, un cabecilla en su momento. Creemos que lo están retomando, lo retomaron.

‘Los Maracuchos’ es el primer nombre referenciado por las autoridades en la investigación que continúa su curso mediante la revisión de cámaras de seguridad del sector.