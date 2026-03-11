“Estoy convencido de que Juan Daniel Oviedo va a decir que sí”: Mauricio Cárdenas, excandidato de la Gran Consulta

Finalmente, el país conocerá sobre las 10:00 de la mañana de este miércoles, 11 de marzo, si el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo será o no la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, luego de que ganara la Gran Consulta por Colombia, con una votación del 45,76 % (3.236.286 votos).

En la misma consulta, realizada junto a las elecciones legislativas del 8 de marzo, el también excandidato a la Alcaldía de Bogotá obtuvo un 17,75 % (1.255.510 votos) que sorprendió por su capacidad convocante y lo perfila como una opción atractiva para sumar votos del centro y llegar a la Casa de Nariño, tras la salida del Gobierno Petro.

En diálogo con Noticias RCN, su compañero de la Gran Consulta por Colombia, Mauricio Cárdenas, negó haber recibido, de momento, un ofrecimiento como fórmula vicepresidencial, pero dijo estar a la expectativa sobre la respuesta de Oviedo. En sus palabras:

“Es el candidato perfecto, un muy buen complemento. Yo creo que va a decir que sí. Es algo natural, algo que suma. Son dos segmentos del electorado diferente y es posible que, en nuestra Gran Consulta, en la que trabajamos tanto, se dé la diferencia. La Gran Consulta no era entre iguales y pasa a ser una coalición que, como en todas, es necesario llegar a acuerdos”.

¿Qué otros nombres se estarían barajando?

Tras confirmar su reunión del miércoles, Paloma informó que, de no llegar a un acuerdo con Oviedo, tienen a otros cinco candidatos en la baraja, de perfiles distantes al uribismo.

Al respecto, el exministro Cárdenas recordó que “hay buenos nombres en el grupo de la Gran Consulta. Hay personas que pueden sumarle mucho a Paloma Valencia, que vienen de orillas políticas diferentes. Juan Manuel Galán, sin duda alguna; David Luna tiene ese complemento natural; Enrique Peñalosa tiene una trayectoria importante. Hay muy buenos nombres, pero tampoco tiene que circunscribirse a los miembros de la Gran Consulta, no teníamos ese acuerdo”.

“Lo fundamental”, según dijo, “es que se complementen, que no sea idéntico desde el punto de vista del enfoque y la orilla política, que tengan diferencias (con Paloma). Por eso Juan Daniel Oviedo es tan buena carta, porque viene con un enfoque distinto”.

Acuerdo de paz ¿La manzana de la discordia?

Tras una reunión el martes, Oviedo condicionó su participación en la campaña presidencial de Paloma, a que la candidata modere su discurso sobre el acuerdo de paz del 2016.

De acuerdo con Cárdenas, las diferencias de fondo, entre ambos, están “en el tema del acuerdo de paz ¿y qué propone? Algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, que esta elección no sea sobre el acuerdo de paz del 2016, eso ya pasó. Ahora la elección es sobre cómo acabar con la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro”.

Sin embargo, habían “tenido muy buenos resultados (entre los integrantes de la consulta) hasta esta semana que volvió a aparecer este tema como elemento de división. Está mal, esos temas tenemos que dejarlos atrás y hay que unirnos alrededor de estabilizar la economía, acabar las mesas de negociación de la paz total, estimular la inversión privada y resolver el problema de seguridad en Colombia”.

Lo importante, señaló, es que el candidato que gane las elecciones tome sus propias decisiones. En el caso de Paloma, insistió en que si bien “puede pedirle toda la asesoría y consejo que quiera al expresidente Uribe, el propósito de esta Gran Consulta es tener un grupo autónomo, independiente, y este episodio de Oviedo es un buen ejemplo de ello”.