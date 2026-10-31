Así operaba la conexión entre el Clan del Golfo y el cartel Jalisco Nueva Generación

Dos ciudadanos mexicanos fueron capturados en Barranquilla, señalados de participar en una operación para establecer conexiones entre el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y estructuras criminales colombianas, entre ellas el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia.

El anuncio fue realizado el miércoles 28 de octubre por el presidente Abelardo de la Espriella. Las detenciones serían resultado de una investigación adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, con el apoyo de agencias estadounidenses como el FBI y la DEA.

De acuerdo con la información conocida sobre el operativo, las autoridades hicieron seguimiento a tres personas que presuntamente actuaban como enlaces del cartel mexicano en Colombia. Su propósito habría sido establecer acuerdos con organizaciones armadas para facilitar el tráfico internacional de cocaína.

Así operaba la conexión entre carteles mexicanos y grupos colombianos

La investigación permitió establecer que dos representantes del CJNG habrían viajado a Colombia para coordinar el envío de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína.

El plan contemplaba utilizar a Costa Rica como punto de acopio y distribución de los cargamentos, con el objetivo de facilitar su posterior traslado hacia otros mercados internacionales.

En Barranquilla fueron ubicados los dos presuntos enlaces identificados con los alias de 'La Patrona' y 'Pau'. Según las autoridades, ambos tendrían responsabilidades en la coordinación logística de los envíos de droga a gran escala con destino a Estados Unidos y Europa.

Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores fue el intento de 'La Patrona' por modificar su apariencia para evitar ser identificada. En diálogo con Noticias RCN, un investigador del caso explicó que durante el procedimiento encontraron pelucas, extensiones para el cabello y elementos de maquillaje que, presuntamente, serían utilizados para cambiar su aspecto físico y evadir los controles policiales.

Otra captura en Cali por conexiones con carteles mexicanos

La operación contra las redes del narcotráfico transnacional también dejó un resultado en Cali. Allí fue capturado, con fines de extradición, Genaro Rivera Quiñónez, conocido con el alias de 'Mexicano'.

Según la información de la investigación, este hombre sería un enlace importante en las conexiones del narcotráfico entre la Segunda Marquetalia y organizaciones criminales mexicanas.

Las autoridades destacaron el papel de la DEA y el FBI en el desarrollo de los procedimientos, que permitieron avanzar contra presuntas redes dedicadas a coordinar el tráfico de cocaína desde Colombia hacia mercados internacionales.

Los resultados de estas operaciones ponen nuevamente bajo la lupa las conexiones entre organizaciones criminales de Colombia y carteles mexicanos, así como los mecanismos que utilizan para ampliar sus rutas de distribución de drogas.