¡Independiente Santa Fe, en el podio de la Copa Libertadores Femenina! Así le ganó 4-3 a Olimpia

Este 31 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde (hora de Colombia), Independiente Santa Fe enfrentó a Olimpia por el tercer y cuarto puesto de la Copa Libertadores Femenina.

Las 'leonas' comenzaron ganando 2-0, pero Olimpia empató el partido en el primer tiempo e, incluso, lo remontó al minuto 50.

Sin embargo, Independiente Santa Fe batalló hasta el final y, a pesar de que se quedó con una jugadora menos, no solo empató el partido en los minutos de adición, sino que lo ganó épicamente 4-3.

En video: así fueron los goles de Independiente Santa Fe vs. Olimpia en la Copa Libertadores Femenina

En el minuto 18, Wendis Cabrera recuperó el balón en la banda izquierda, desbordó hasta ingresar al área y realizó un 'pase de la muerte' para que Mariana Zamorano apareciera para gritar el 1-0 parcial.

Posteriormente, las 'leonas' despejaron un balón al minuto 22, este se frenó en el terreno de juego por la lluvia que había caído en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y Mariana Zamorano anticipó a la arquera y definió el 2-0 con el arco libre.

En el minuto 90+1, cuando Santa Fe iba perdiendo 2-3, Daniela Garavito recibió el balón en la parte derecha del área rival y desenfundó un derechazo que se colgó en un ángulo y significó el 3-3.

Y, a falta de dos minutos para el final, cuando parecía que el tercer y cuarto puesto se iba a definir en una tanda de penaltis, Isabella Díaz levantó un tiro de esquina desde el costado derecho y Juana Ortegón cabeceó para el 4-3 definitivo.

Así fue el camino de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina

En la presente edición de la Copa Libertadores Femenina, Independiente Santa Fe obtuvo los siguientes resultados: