Drones MQ-9 Reaper, los más sofisticados en el mundo, sobrevolaron Colombia por primera vez

En la tarde del sábado, 31 de octubre, fueron presentados ante el presidente Abelardo de la Espriella y la cúpula militar y de Policía los drones MQ-9 Reaper, que envió a Colombia el gobierno estadounidense para apoyar las operaciones ofensivas contra organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

Los tres ejemplares de la aeronave no tripulada más sofisticada que existe fueron ensamblados en la base militar de Tolemaida para demostrar sus capacidades y dar inicio a una nueva fase de operaciones militares contra los grupos armados y terroristas.

¿Qué hace tan especiales a los drones MQ-9 Reaper?

Los drones MQ-9 Reaper, con su forma característica de avión, pueden detectar, localizar e identificar las comunicaciones realizadas desde campamentos guerrilleros.

Además, sus sistemas de sensores les permiten obtener información de día y detectar fuentes de calor en la noche, para mantener su objetivo bajo observación durante largos periodos de tiempo y realizar ataques con alta precisión.

El Ejército de los EE. UU. entregó también un helicóptero Black Hawk en la ceremonia de presentación de los MQ-9 Reaper

En medio del evento de presentación de los drones MQ-9 Reaper, en el fuerte militar de Tolemaida, integrantes del Ejército de los Estados Unidos explicaron su funcionamiento al presidente De la Espriella y a los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Además, entregaron al país un helicóptero Black Hawk con el que esperan fortalecer las operaciones ofensivas del Ejército colombiano, en la lucha contra organizaciones narcoterroristas.