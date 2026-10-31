Afectado desde enero: Acandí ha sido golpeado por tres frentes fríos y cuatro vendavales en 2026

Acandí, Chocó, ha sido golpeado por las inclemencias del clima desde que inició 2026. Según su alcalde, Luis Fernando Martínez, afectaciones se han registrado en el municipio desde el pasado dos de enero:

Son “tres frentes fríos, cuatro vendavales y”, advirtió que, “por más que han sido aplicados todos los procedimientos, no vemos materializarse las ayudas para la gente”.

La última emergencia, por cuenta de las lluvias y el desbordamiento de los ríos Arquití y Acandí, afectó a más de 2.500 familias, solo en el casco urbano.

Y, en la zona rural, por ahora incomunicada, se cree que ambos afluentes arrasaron con todo a su paso: cultivos, corrales y campo para el ganado.

Organismos de emergencias locales no están en capacidad de atender las inundaciones:

Luis Carlos Javier, habitante de Acandí, alertó, en medio de las inundaciones, sobre lo mucho que ha crecido el arroyo y lo cerca que se encuentran algunas casas: “Nos encontramos muy afectados, todos los que vivimos en la zona (…) Hay personas evacuando sus casas, sacando sus enseres, lo poco o mucho que les ha quedado”.

La situación sobrepasa la capacidad de los bomberos locales. En palabras de un uniformado: “Nos dimos cuenta de la magnitud y la fuerza de la creciente de ambos ríos y podemos decir que no contamos con la capacidad necesaria para una emergencia de tal magnitud. Tenemos un bote de rescate acuático, donado por la dirección nacional, pero el motor no ha sido entregado”.

Junto a autoridades departamentales y entidades de orden nacional se instaló un PMU, pero el alcalde Martínez insiste en que no llegaron las ayudas que el Gobierno saliente prometió hace meses:

“Con los tres frentes fríos quedó desconectado el sector rural. (Las autoridades de orden nacional) Han realizado visitas al municipio, pero no se han materializado las ayudas, ni los compromisos sobre el banco de maquinaria para acceder al sector rural (…) no nos quisieron dar una firma mezquina antes de salir. Esperamos que este Gobierno tenga mayor empatía y agilidad para ayudarnos y fortalecer al equipo de bomberos”.

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La seguridad alimentaria de los habitantes de Acandí está en riesgo:

Los cultivos y algunos animales, como aves de corral, se perdieron bajo el agua, amenazando la seguridad alimentaria de los habitantes de Acandí, una zona reconocida históricamente por su producción agrícola y ganadera.

Según el alcalde, “en la cabecera municipal se alcanzó la mayor cota de inundación de la historia y la emergencia en el sector rural ha arrasado con todo. La gente perdió sus crías, sus cultivos y la seguridad alimentaria, que ya se había visto afectada con los tres frentes fríos”.

La situación, sin embargo, ha sacado a relucir la solidaridad de sus habitantes, que han instalado ollas comunitarias para las familias afectadas, desde que volvieron las lluvias.