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SIC revela hallazgos e impone multas millonarias por contrataciones de Metroparques durante la administración Quintero

Apenas el viernes, Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, fue trasladado a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, mientras avanza la investigación en su contra.

Noticias RCN

octubre 31 de 2026
05:58 p. m.
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En medio de los procesos por presuntas irregularidades durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, Noticias RCN conoció en exclusiva el informe en el que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revela numerosos hallazgos sobre las contrataciones de Metroparques.

El documento advierte que se “habría generado un detrimento equivalente a 1.368.942.354 COP, correspondiente a los honorarios por las actividades de administración de los recursos de Metroparques”.

Además, señala que “Metroparques no tenía la intención de identificar la mejor oferta disponible en el mercado, sino canalizar de forma sistemática y consistente la contratación hacia agentes específicos”.

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Sanciones superan los 12.000 millones de pesos:

Al concluir su informe sobre el caso Metroparques, la SIC impuso multas, que preocupan en distintos sectores, superiores a los 12.000 millones de pesos. En respuesta, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió en su cuenta de la red social X, antes Twitter:

“El tiempo nos sigue dando la razón. Se robaron a Medellín. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso multas por $12.845 millones por el cartel de la contratación que operó entre Metroparques y el Área Metropolitana durante la administración del GDO Hermanitos Q. Montaron toda una estructura para direccionar contratos, favorecer a sus contratistas y hacer negocios con la plata de la gente. Eso fue lo que denunciamos desde el primer día”.

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Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, fue trasladado en la noche del viernes, 30 de octubre, a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, luego de que un juez de segunda instancia revocara la medida de detención domiciliaria en su contra y ordenara su reclusión en un establecimiento carcelario.

Procesado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, Quintero estará en prisión mientras avanza la investigación sobre presuntas irregularidades en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Bomberos de Itagüí, por 17.000 millones de pesos.

Según la Fiscalía, “su papel aparece provisionalmente con funciones de enlace, intermediación y recepción de recursos”; sin embargo, la medida es preventiva y no representa una condena.

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