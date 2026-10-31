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¿La Liendra y Dani Duke terminaron su relación? Esto pasó en el matrimonio de Pipe Bueno: VIDEO

El creador de contenido publicó una historia y sus seguidores reaccionaron de inmediato.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

octubre 31 de 2026
04:43 p. m.
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El jueves 29 de octubre, Pipe Bueno, el importante cantante de música popular, y Luisa Fernanda W, la reconocida creadora de contenido, se casaron.

La ceremonia eucarística se llevó a cabo en la Catedral de Sal de Zipaquirá y, posteriormente, la fiesta se realizó en un lugar privado de Cajicá.

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En la boda estuvieron presentes famosos como Maluma, Beéle, Nelson Velásquez, Jhonny Rivera, La Liendra, entre otros.

De hecho, el creador de contenido publicó un llamativo video junto a Dani Duke, su pareja. ¿Hubo una ruptura? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿La Liendra y Dani Duke terminaron? Esta es la verdad

En la fiesta que se llevó a cabo después del matrimonio de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, Jhonny Rivera cantó y uno de los éxitos que interpretó fue 'Soy Soltero'.

En consecuencia, con el tono jocoso que lo caracteriza, La Liendra manifestó que terminó con Dani Duke para poder cantar la canción a todo pulmón, pero que, unos minutos después, hubo reconciliación.

"Le terminé tres minutos a mi novia para cantar esta a todo pulmón", escribió La Liendra.

"Jhonny Rivera es como el Daddy Yankee para nosotros los de pueblo", agregó.

¿Cuáles fueron las reacciones tras el video de La Liendra y Dani Duke en el matrimonio de Pipe Bueno?

Después de que La Liendra publicó el video en sus redes sociales, sus seguidores se rieron y elogiaron su relación.

"Los amo", "hacen una muy bonita pareja" y "no me asusten así", fueron algunas de las primeras reacciones.

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Asimismo, con la intención de evitar malentendidos y ratificar que el video se grabó como un contenido de humor, Dani Duke ha dejado claro en sus redes sociales que se encuentra enamorada.

El romance entre La Liendra y Dani Duke comenzó a finales de 2020 después de que coincidieron en múltiples eventos por la cercanía que ambos tenían con La Segura.

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