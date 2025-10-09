Capturan a personas que atacaron a estudiantes en Bogotá después del partido de Colombia

Después del partido de Colombia contra Venezuela por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial, hubo una riña que dejó personas heridas.

RELACIONADO Padres de familia protagonizaron violenta riña en partido de fútbol de niños de entre 9 y 10 años

El hecho se presentó durante la noche del martes 9 de septiembre en la zona central de Chapinero. Uniformados de la Policía estaban recorriendo los alrededores cuando fueron alertados de que se estaba presentando una riña.

Una alarma habría sido el detonante de la riña

Efectivamente, varias personas estaban peleándose entre sí. Dos de los involucrados tenían objetos contundentes, lo cual aumentaba el peligro de la situación. Los policías entonces se encargaron de bajar los humos y controlar a los ciudadanos.

Un joven les dijo que las personas con objetos contundentes (cruceta y destornillador) los agredieron. Fue entonces cuando las autoridades capturaron a un hombre y una mujer, los señalados agresores. Mientras tanto, las víctimas fueron llevadas a un centro asistencial.

La hipótesis que manejan las autoridades es que la pelea se habría producido por la activación de una alarma de un carro a las afueras de un local de comida rápida. El video de las cámaras de seguridad mostró el momento en el que estas personas increparon a los tres estudiantes y comenzaron la riña.

Al parecer, el vehículo era propiedad de los capturados, por lo que les habría molestado cuando sonó la alarma. Las autoridades se encuentran investigando más detalles de lo sucedido.

Batalla campal en el centro de Bogotá

Paralelamente, hubo una fuerte pelea en el centro de la capital, concretamente en inmediaciones de City U, cerca de la Universidad de Los Andes. En aquel lugar hubo pantallas gigantes con las que los fanáticos pudieron ver el partido.

Sin embargo, después del encuentro que resultó 6-3 a favor de Colombia y con la eliminación de Venezuela, seguidores de ambos equipos protagonizaron la riña. Los videos en redes sociales mostraron que hubo gente que tuvo objetos cortopunzantes y contundentes en su poder.