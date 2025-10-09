CANAL RCN
Colombia

Capturan a personas que atacaron a estudiantes en Bogotá después del partido de Colombia

Al parecer, lo que desembocó en la riña fue la activación de la alarma de un vehículo.

Capturados por atacar a estudiantes en Chapinero.
Capturados por atacar a estudiantes en Chapinero. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
03:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Después del partido de Colombia contra Venezuela por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial, hubo una riña que dejó personas heridas.

Padres de familia protagonizaron violenta riña en partido de fútbol de niños de entre 9 y 10 años
RELACIONADO

Padres de familia protagonizaron violenta riña en partido de fútbol de niños de entre 9 y 10 años

El hecho se presentó durante la noche del martes 9 de septiembre en la zona central de Chapinero. Uniformados de la Policía estaban recorriendo los alrededores cuando fueron alertados de que se estaba presentando una riña.

Una alarma habría sido el detonante de la riña

Efectivamente, varias personas estaban peleándose entre sí. Dos de los involucrados tenían objetos contundentes, lo cual aumentaba el peligro de la situación. Los policías entonces se encargaron de bajar los humos y controlar a los ciudadanos.

Un joven les dijo que las personas con objetos contundentes (cruceta y destornillador) los agredieron. Fue entonces cuando las autoridades capturaron a un hombre y una mujer, los señalados agresores. Mientras tanto, las víctimas fueron llevadas a un centro asistencial.

Batalla campal entre hinchas de Colombia y Venezuela en Bogotá tras eliminación de 'La Vinotinto'
RELACIONADO

Batalla campal entre hinchas de Colombia y Venezuela en Bogotá tras eliminación de 'La Vinotinto'

La hipótesis que manejan las autoridades es que la pelea se habría producido por la activación de una alarma de un carro a las afueras de un local de comida rápida. El video de las cámaras de seguridad mostró el momento en el que estas personas increparon a los tres estudiantes y comenzaron la riña.

Al parecer, el vehículo era propiedad de los capturados, por lo que les habría molestado cuando sonó la alarma. Las autoridades se encuentran investigando más detalles de lo sucedido.

Batalla campal en el centro de Bogotá

Paralelamente, hubo una fuerte pelea en el centro de la capital, concretamente en inmediaciones de City U, cerca de la Universidad de Los Andes. En aquel lugar hubo pantallas gigantes con las que los fanáticos pudieron ver el partido.

Sin embargo, después del encuentro que resultó 6-3 a favor de Colombia y con la eliminación de Venezuela, seguidores de ambos equipos protagonizaron la riña. Los videos en redes sociales mostraron que hubo gente que tuvo objetos cortopunzantes y contundentes en su poder.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Atento: volvió a reportarse un temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 10 de septiembre de 2025

Estados Unidos

Comandante de las FF. MM. habla sobre la certificación de EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico

Ejército Nacional

El sueño truncado del soldado Yamid Araque: una vida dedicada al servicio

Otras Noticias

LinkedIn

Los 7 errores más comunes que llevan a que descarten su CV en LinkedIn y cómo evitarlos

Descubra qué fallos están saboteando sus oportunidades laborales y cómo optimizar su currículum para destacar en LinkedIn.

Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo reveló el regaño que 'les pegó' a jugadores de Colombia en entretiempo

El mismo Néstor Lorenzo reveló cómo fue su llamado de atención a los jugadores en el partido contra Venezuela.

Viral

Video viral: mujer celebra su divorcio con banda musical en pleno tribunal

Artistas

Encontraron a una reconocida influencer reportada como desaparecida: su estado es delicado

Cuidado personal

¿Cuál es el peso ideal según la altura de las personas?: esto dicen los expertos