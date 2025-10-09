CANAL RCN
Colombia Video

Batalla campal entre hinchas de Colombia y Venezuela en Bogotá tras eliminación de 'La Vinotinto'

La eliminación de Venezuela del Mundial desató una batalla campal entre hinchas de Colombia y Venezuela: videos estremecedores.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
06:40 a. m.
El fervor del fútbol, que debería unir pasiones, se transformó en un lamentable escenario de violencia en el corazón de Bogotá.

Al finalizar el último partido de las Eliminatorias, que selló la eliminación de Venezuela del Mundial, se desató una batalla campal entre hinchas de Colombia y Venezuela en el centro comercial City U, ubicado junto a la Cinemateca Distrital.

Batalla campal entre hinchas de Colombia y Venezuela en Bogotá

Lo que comenzó como un ambiente festivo para seguir el encuentro en pantallas gigantes, culminó en un caos que generó pánico entre estudiantes, transeúntes y trabajadores de la zona.

Las redes sociales se inundaron de videos que documentaron la brutalidad de la riña. Testigos presenciales aseguraron que la confrontación se gestó tras el sexto gol colombiano, anotado por Jhon Córdoba.

El ambiente se caldeó con el lanzamiento de cervezas y objetos, lo que desencadenó roces iniciales entre algunos aficionados, incluyendo domiciliarios.

Sin embargo, la tensión escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento masivo que nadie pudo controlar.

Caos en Bogotá por la eliminación de Venezuela del Mundial

Los videos captaron escenas alarmantes de individuos amenazando con armas blancas y botellas volando por el aire, una de las cuales impactó peligrosamente cerca de una asistente.

Los gritos, insultos y el clamor de los testigos pidiendo la expulsión de los responsables resonaron en el lugar.

A pesar de los esfuerzos de la seguridad privada por contener la situación, la magnitud de la batalla campal entre hinchas de Colombia y Venezuela sobrepasó sus capacidades, lo que requirió la inmediata intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El teniente coronel Sergio Bayona, comandante Operativo de seguridad ciudadana número 4, confirmó que la situación fue controlada sin que se registraran heridos ni capturados en el lugar.

Sin embargo, la Policía Metropolitana ha iniciado una investigación exhaustiva, recopilando videos y testimonios para identificar y ubicar a los responsables, quienes, al parecer, son ciudadanos extranjeros.

La imagen de la batalla campal entre hinchas de Colombia y Venezuela se convirtió en otro triste episodio de violencia e inseguridad en la capital colombiana.

