Padres de familia protagonizaron violenta riña en partido de fútbol de niños de entre 9 y 10 años

Un partido de la categoría sub 9, jugado a escasos minutos de Bucaramanga, se vio interrumpido este domingo, por la riña que varios padres de familia protagonizaron, al invadir la cancha para discutir la validez de las maniobras realizadas por un grupo de niños de entre 9 y 10 años.

Ocurrió en el complejo deportivo de Hacienda Santa Barbara, que se ubica en el anillo vial que conduce de Floridablanca al municipio de Girón y es administrado por la Liga Santandereana de Fútbol.

De acuerdo con algunos de los asistentes, la riña fue provocada por un hecho de intolerancia entre los padres de ambos equipos, que, sin importar el mal ejemplo que estaban dando a los menores, se fueron a los puños.

Enfrentamiento no tardó en hacerse viral:

El enfrentamiento quedó registrado en video y, en redes sociales, no lo bajan de batalla campal. “Qué ejemplo para los niños”, “Triste que los niños vean este tipo de espectáculos”, “Y pensar que algunos de los padres inscribieron a sus niños para que aprendieran los valores del juego y mantenerlos alejados de los malos hábitos”, se lee en algunos de las reacciones a su publicación.

Así lo recordó en diálogo con Noticias RCN el técnico de menores, Felipe Estupiñán: “El técnico del otro equipo responde, queriendo golpearme. Afortunadamente había un papá de mi equipo, que logró intervenir, pero el técnico del equipo contrario venía el papa de su arquero y también intentó agredirme”.

Menores entraron en la pelea para defender a sus padres:

De acuerdo con Estupiñán, “al ver lo que estaba pasando, los papas de mis niños entran a la cancha para defenderme y ahí se arma el problema que ya todos ustedes pudieron ver en los videos”.

E, incluso, en la grabación, se ve el momento en el que uno de los menores se involucra en la pelea para defender a sus padres, aunque rápidamente es apartado por los adultos que se encontraban en la cancha.