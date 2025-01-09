CANAL RCN
Colombia Video

Padres de familia protagonizaron violenta riña en partido de fútbol de niños de entre 9 y 10 años

En la grabación, incluso, se ve cuando uno de los menores intenta defender a los miembros de su familia.

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
08:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un partido de la categoría sub 9, jugado a escasos minutos de Bucaramanga, se vio interrumpido este domingo, por la riña que varios padres de familia protagonizaron, al invadir la cancha para discutir la validez de las maniobras realizadas por un grupo de niños de entre 9 y 10 años.

Ocurrió en el complejo deportivo de Hacienda Santa Barbara, que se ubica en el anillo vial que conduce de Floridablanca al municipio de Girón y es administrado por la Liga Santandereana de Fútbol.

Asesinan a pasajero dentro de un bus H15 de Transmilenio en una violenta riña a cuchillo
RELACIONADO

Asesinan a pasajero dentro de un bus H15 de Transmilenio en una violenta riña a cuchillo

De acuerdo con algunos de los asistentes, la riña fue provocada por un hecho de intolerancia entre los padres de ambos equipos, que, sin importar el mal ejemplo que estaban dando a los menores, se fueron a los puños.

Enfrentamiento no tardó en hacerse viral:

El enfrentamiento quedó registrado en video y, en redes sociales, no lo bajan de batalla campal. “Qué ejemplo para los niños”, “Triste que los niños vean este tipo de espectáculos”, “Y pensar que algunos de los padres inscribieron a sus niños para que aprendieran los valores del juego y mantenerlos alejados de los malos hábitos”, se lee en algunos de las reacciones a su publicación.

Así lo recordó en diálogo con Noticias RCN el técnico de menores, Felipe Estupiñán: “El técnico del otro equipo responde, queriendo golpearme. Afortunadamente había un papá de mi equipo, que logró intervenir, pero el técnico del equipo contrario venía el papa de su arquero y también intentó agredirme”.

VIDEO | Riña con machetes en plena calle de Bogotá quedó grabada por cámaras de seguridad
RELACIONADO

VIDEO | Riña con machetes en plena calle de Bogotá quedó grabada por cámaras de seguridad

Menores entraron en la pelea para defender a sus padres:

De acuerdo con Estupiñán, “al ver lo que estaba pasando, los papas de mis niños entran a la cancha para defenderme y ahí se arma el problema que ya todos ustedes pudieron ver en los videos”.

E, incluso, en la grabación, se ve el momento en el que uno de los menores se involucra en la pelea para defender a sus padres, aunque rápidamente es apartado por los adultos que se encontraban en la cancha.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

¿Qué se sabe sobre el marino del buque ARC Gloria que cayó al río Magdalena?

Cartagena

Turista europeo fue víctima de un violento asalto dentro de un taxi en Cartagena: quedó sin nada

Ejército Nacional

Descubren a seis militares que tenían nexos con la estructura criminal de alias Matamba: así los ayudaban

Otras Noticias

Artistas

Murió la hija de una reconocida influencer: tenía tan solo 9 años

La menor estaba hospitalizada hace un mes y padecía una enfermedad grave desde su nacimiento.

América de Cali

Ya estaría definido el nombre del técnico que va a dirigir a América de Cali post Raimondi

El ciclo del técnico argentino se terminó luego de 14 partidos dirigidos y ya se habla de su posible reemplazo.

Finanzas personales

Colombianos tendrán alivio para su bolsillo: aviso por tasa de usura en septiembre

Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia y la mujer trans que busca representar al país en Tailandia

Adultos mayores

La dolorosa razón por la que seis de cada 10 personas no esperan con ilusión su vejez