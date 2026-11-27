Bogotá avanza en la estructuración de un proyecto que busca transformar la movilidad y el entorno urbano del centro de la ciudad. Se trata de Estación Central, una iniciativa que integrará diferentes sistemas de transporte con espacios comerciales, de servicios y nuevas áreas destinadas al desarrollo inmobiliario.

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El proyecto estará ubicado en el sector de la avenida Caracas con calle 26 y busca convertirse en un punto de conexión entre Transmilenio, la Línea 1 del Metro de Bogotá y el Regiotram de Occidente.

¿Cómo será la nueva Estación Central de Bogotá

Durante el XXIII Congreso Nacional de la Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Transmilenio S.A. presentó ante representantes del sector privado la hoja de términos preliminar de la iniciativa.

La propuesta contempla una inversión estimada de medio billón de pesos y una estación subterránea de más de 8.500 metros cuadrados. Allí se proyectan cicloparqueaderos, baños y otros servicios complementarios para los usuarios.

Además de la infraestructura de transporte, el proyecto incluye un desarrollo inmobiliario con potencial para albergar actividades comerciales, de servicios y dotacionales. Según las estimaciones presentadas, este componente podría alcanzar los 53.670 metros cuadrados.

La intención es que el lugar no funcione únicamente como un punto para tomar o dejar un bus, sino que se consolide como un espacio de conexión entre diferentes medios de transporte y una nueva centralidad para el centro de Bogotá.

Foto: Transmilenio

¿Qué sistemas de transporte estarán conectados?

Uno de los componentes centrales de Estación Central será la articulación de tres infraestructuras de movilidad:

La nueva estación de TransMilenio.

La estación 13 de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

La estación terminal del Regiotram de Occidente.

De acuerdo con las proyecciones, en este nodo podrían registrarse hasta 17.500 ascensos y descensos de pasajeros de Transmilenio durante la hora de máxima demanda.

¿Cómo se financiará y quiénes podrán participar?

La iniciativa se plantea mediante un esquema asociativo entre el sector público y el privado, con el propósito de aprovechar el suelo público y atraer inversión para desarrollar tanto la infraestructura de transporte como el componente inmobiliario.

En este modelo, Transmilenio S.A. aportaría el predio y los recursos económicos que sean aprobados. Por su parte, el aliado desarrollador contribuiría con experiencia, capacidad técnica, gestión y financiación, de acuerdo con las condiciones que se definan para ejecutar el proyecto.

¿Qué sigue para el proyecto?

La publicación de la hoja de términos preliminar busca que desarrolladores inmobiliarios, constructores, inversionistas y entidades financieras conozcan las condiciones iniciales de participación y analicen la oportunidad de vincularse a la iniciativa.

La estructuración continuará hasta establecer las condiciones del futuro proceso competitivo. Mientras tanto, Transmilenio S.A. invitó a los actores interesados a consultar los mecanismos de participación que se divulgarán a través de sus canales institucionales.