VIDEO | Insólito hallazgo: caleta era accionada a control remoto en bar de Bogotá

La Policía en Bogotá dio con un importante descubrimiento: el escondite de una banda enfocada en la venta de droga.

Las autoridades pusieron en marcha visitas sorpresas a varios bares en Chapinero Central e Ingemar Oriental Bajo. Había sospechas sobre las actividades criminales que se podían estar cometiendo por debajo de la mesa en un establecimiento.

Operativo sorpresa en los bares

Resulta que una persona, a quien no le revelaron su identidad, informó que un bar supuestamente estaba ofreciendo.

Las sospechas se volvieron realidad tras tres allanamientos. Efectivamente, el local tenía un esquema para vender droga sin ser detectado. Se incautaron 200 dosis de marihuana, 92 de base de coca, 22 de tussi y medio millón de pesos en efectivo.

Tras el hallazgo, fue más sorprendente el modo por el cual la venta se camuflaba. Una persona tenía un control remoto que activaba un compartimiento secreto. Ante la leve posibilidad de que la Policía se acercara, con oprimir un botón, todo quedaba escondido.

Menores de edad están consumiendo marihuana

Hace algunos días, la concejal Diana Diago dio a conocer una grave problemática. Con base en cifras de la Secretaría de Salud, en los últimos años ha aumentado el consumo de drogas en menores.

Entre 2023 y 2025, el incremento fue de 677 a 1.739; lo que se tradujo en un 156%. Las sustancias consumidas son marihuana, cocaína y tussi; siendo la primera la que mayores casos ha tenido.

Tomando como referencia 2024, los números mostraron que 10 niños entre seis y 11 años tuvieron contacto con la marihuana, mientras que hubo otros relacionados a la cocaína y tussi (dos y uno).

Las bandas criminales justamente han centrado parte de sus acciones cerca a los centros educativos. Para estas, los menores son potenciales compradores, aprovechándose de la vulnerabilidad que pueden tener.